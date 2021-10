«Insularità, Sardegna più forte col Governo in tutte le vertenze»  

Prendersi i vantaggi di essere un’isola. In fin dei conti è l’obiettivo per cui ancora oggi vale la pena di battersi per un antico principio, quello dell’insularità, che ha sempre condizionato lo sviluppo della Sardegna. Se finora vivere separati dal resto d’Italia ha generato solo costi (5.700 euro a ogni sardo all’anno) e problemi, è probabile che in un futuro non molto lontano non sarà più così. Almeno questo è l’intento dei promotori e dei comitati sardi che, attraverso una modifica della Costituzione, all’articolo 119, puntano a ottenere il riconoscimento del «grave e permanente svantaggio naturale» che pesa sull’Isola: un percorso che si è tradotto in un disegno di legge costituzionale, ora all’esame del Senato, dove è giunto grazie all’impegno bipartisan di tutti i senatori sardi.

Obiettivi concreti

Intanto, mentre si attende il primo voto (martedì) di Palazzo Madama che di fatto aprirà l’iter parlamentare della proposta di legge di iniziativa popolare, si cerca di capire quali saranno i vantaggi per l’Isola, una volta che il principio di insularità rientrerà nel testo della Carta costituzionale come era in origine (fino al 2001, quando c’è stata la riforma del titolo V della Costituzione). «Inserire questa modifica nella Costituzione significa introdurre un vincolo per il legislatore che dovrà tenerne conto nel momento in cui adotterà un qualsiasi provvedimento», premette Michele Cossa, presidente della commissione per l’insularità, «la Sardegna ha un gap che le altre regioni non hanno: riequilibrare il sistema significa, ad esempio, poter contare su una continuità che garantisca un livello minimo di servizi per la mobilità dei sardi. Il Governo deve avere la possibilità di trattare con l’Ue per introdurre una deroga sulla continuità aerea e marittima in modo che non incorra nella violazione delle norme sugli aiuti di Stato».

Pari opportunità

Finora non ci sono: i sardi non godono delle stesse opportunità dei connazionali. Pari opportunità negate su tutti i fronti, e il gap infrastrutturale col resto d’Italia lo dimostra su diversi settori, viabilità, ferrovie, porti, reti energetiche, edilizia scolastica: la Sardegna è indietro su tutte queste voci con un indice che, fatto 100 quello nazionale, non arriva neppure a 60 (peggio fa solo la Val D’Aosta). Sulle ferrovie poi è un disastro (17,4), l’Isola è all’ultimo posto. «La condizione di insularità», sottolinea Fabio Cerina, docente di economia politica, coautore del rapporto Crenos sull’insularità, «si concretizza in una condizione di svantaggio essendo minori i benefici nella costruzione di una rete di trasporti interna separata dalla rete centrale. Condizione di svantaggio che rappresenta un buon motivo per l’intervento del governo anche con incentivi fiscali».