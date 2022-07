Insularità, Sardegna al traguardo 

Può partire davvero il conto alla rovescia dopo il ritorno in Aula, ieri alla Camera, del disegno di legge sull’insularità, salvato in extremis, all’ultimo giro di boa in Parlamento. È il quarto passaggio, il secondo a Montecitorio, della doppia approvazione, prevista per tutte le leggi di revisione della Costituzione: poco dopo le 9.30 è iniziata la discussione del testo, in vista del voto finale. Pochi giorni e la Sardegna potrà tirare un sospiro di sollievo: il via libera definitivo alla legge, in base all’ordine del giorno stabilito dalla conferenza dei capigruppo (che al momento prevede che martedì si inizi a votare dal Dl Concorrenza), dovrebbe arrivare mercoledì o giovedì.

Un traguardo storico, di cui già si respira l’aria: viene introdotto un nuovo comma all'articolo 119 della Costituzione e così il principio di insularità è per sempre custodito nella Carta, al di sopra di tutto e di tutti. Strada obbligata per far sì che d’ora in avanti, isolani e continentali abbiano stessi diritti e stesse opportunità: che poi, nient’altro è, che il riconoscimento di quel principio di uguaglianza che non ha mai visitato l’Isola e che ora potrà essere reclamato, facendo appello alla nuova legge, ogni volta che ci saranno ostacoli e situazioni di svantaggio rispetto al resto d’Italia. Concetti che, sotto la spinta del grande movimento popolare e civile, alla fine sono entrati anche nei Palazzi. Ma c’è voluta una battaglia, combattuta per anni, e che man mano ha coinvolto altre isole (anche europee), oltre ad altre regioni d’Italia.

Traguardo vicinissimo

«Le classi dirigenti sarde, tutte, sicuramente la parte migliore, si sono unite e hanno convinto la politica a stare insieme, e non divisi come i polli di Renzo, in quel luogo che è il Parlamento», la vede così Maria Antonietta Mongiu che, come presidente del Comitato scientifico per l’insularità, ha coinvolto in questa battaglia l’opinione pubblica intera, esponenti della società civile e sociale, intellettuali, docenti. Battaglia che dura da anni e che, in piena crisi di Governo, rischiava di venire affossata se non ci fosse stata la volontà politica di mandarla in porto. «Non potevamo correre il rischio che cinque anni di lotte e impegno finissero in fumo», dice Michele Cossa, consigliere regionale dei Riformatori già alla guida della commissione insularità in Consiglio regionale. Tutti i partiti, uniti in un’alleanza trasversale, hanno dato il loro contributo decisivo, poi raccolto dalla conferenza dei capigruppo che ha messo in salvo l’insularità inserendola nell’ordine del giorno di ieri alla Camera.

L’ultimo sigillo su una legislatura in punto di morte: mai come in quest’ultimo anno, da quando il disegno di legge sull’insularità ha iniziato il suo iter al Senato (3 novembre 2021), la Sardegna ha avuto così tanta attenzione a Roma.Un iter che è andato avanti nonostante la crisi, tanta è la forza di questa battaglia nata in Sardegna, come ricorda Cossa, con l’impegno delle istituzioni sarde, Regione, Comuni, parlamentari sardi e cittadini, soprattutto, che hanno messo al servizio della loro terra competenze e tanto tempo, fino a ottenere il risultato, forse insperato, di duecentomila firme.