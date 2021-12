«Insularità, più fondi a costo zero» 

Ancora secondo Cossa i temi da affrontare sono «la continuità territoriale, le infrastrutture, l’energia e la connessione con banda ultralarga». Antonello Peru (Cambiamo-Udc) ha chiarito che «in definitiva, non vogliamo un pozzo senza fondo di risorse, ma che vengano realizzate tutte le infrastrutture per essere alla pari con le altre Regioni», e ha posto il tema del dialogo con la Commissione Ue affinché la Sardegna, per la sua condizione insulare, possa ottenere una deroga alle limitazioni previste per gli aiuti di Stato.

La cornice non basta. Il reinserimento del principio di insularità in Costituzione deve essere accompagnato da un lavoro importante sui contenuti. Da qui l’idea – annunciata ieri dal presidente della commissione speciale Michele Cossa, durante un confronto con i deputati e i senatori sardi e con la viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde – di istituire un gruppo per dare gambe alla svolta necessaria per superare il gap dell’Isola.

Il gruppo di lavoro

Ne faranno parte i parlamentari tutti, i membri della commissione guidata dal consigliere dei Riformatori, i rappresentanti delle amministrazioni locali. «È necessario ragionare in termini di sistema, capire dove si vuole arrivare», ha detto la viceministra, «ci sono deficit evidenti, come quello che riguarda la competitività». Cossa ha ribadito ancora una volta che «il deficit di Pil dovuto alla condizione insulare è stato quantificato dall’Istituto Bruno Leoni in 5.700 euro pro capite l’anno. Anche il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, pensa che «dobbiamo registrare punto per punto i gap di cui la Sardegna soffre, mi riferisco in particolare alle Infrastrutture e alla mobilità, inoltre a fronte del riconoscimento del principio sulla Carta dovranno corrispondere stanziamenti oggettivi».

I contenuti

Ancora secondo Cossa i temi da affrontare sono «la continuità territoriale, le infrastrutture, l’energia e la connessione con banda ultralarga». Antonello Peru (Cambiamo-Udc) ha chiarito che «in definitiva, non vogliamo un pozzo senza fondo di risorse, ma che vengano realizzate tutte le infrastrutture per essere alla pari con le altre Regioni», e ha posto il tema del dialogo con la Commissione Ue affinché la Sardegna, per la sua condizione insulare, possa ottenere una deroga alle limitazioni previste per gli aiuti di Stato.

Tempi certi

I tempi di approvazione non sembrano più costituire un problema. La presidente della commissione Lavoro a Montecitorio, Romina Mura (Pd), prevede che «alla Camera il disegno di legge costituzionale entrerà al più presto: ho appena sentito il capogruppo del Pd in commissione Affari Costituzionali, Stefano Ceccanti, e mi ha riferito che si sta aspettando un parere del Bilancio per poi procedere a licenziare la legge entro l’anno». Dopodiché la legge approderà in Aula, «non so se prima di Natale perché abbiamo la manovra di Bilancio che è in ritardo, ma credo sia possibile l’approvazione finale nei primi mesi del 2022». La stessa Alessandra Todde ha invitato i parlamentari «a vigilare affinché non vi siano problemi che blocchino l’iter del testo». Guido De Martini (Lega) ha detto che «ancora una volta i parlamentari sardi sono uniti sui temi della Sardegna», mentre Andrea Frails (Pd) ha sottolineato che la forza del provvedimento è la «coesione trasversale tra forze politiche».

Commissione permanente?

Bisogna approfittarne finché il numero di sardi in Parlamento resterà questo: «Purtroppo la legge elettorale non cambierà e il taglio di deputati e senatori avrà conseguenze negative per la Sardegna», ha aggiunto Frailis. Tutti, compresi i parlamentari in videoconferenza, hanno espresso apprezzamenti per il lavoro di Cossa e hanno proposto che la commissione per l’insularità diventi permanente.

