Insularità, ora il via libera è più vicino 

La distanza si assottiglia. C’è una data per la seconda lettura del disegno di legge per l’inserimento del principio di Insularità in Costituzione. Come deciso ieri dalla conferenza dei capigruppo, la discussione sarà all’ordine del giorno il 14 marzo a Montecitorio. Trattandosi di una modifica della Carta il procedimento legislativo è aggravato, ha bisogno cioè di quattro votazioni per l’approvazione. Così, dopo il via libera di novembre scorso al Senato, dopo quello atteso nella settimana del 14 marzo, saranno necessarie altre due letture: una a Palazzo Madama e l’ultima ancora alla Camera.

Il documento

Il testo introduce il riferimento all’Insularità in un comma da inserire nell’articolo 119 della Costituzione: «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure per rimuovere gli svantaggi derivanti dall’Insularità». Come annunciato dal presidente della commissione Affari costituzionali alla Camera Giuseppe Brescia (M5S) il ddl dovrebbe ottenere il via libera del Parlamento in primavera: «Se tutto andrà come previsto, sarebbe la prima riforma costituzionale di iniziativa esclusivamente popolare nella storia della Repubblica».

«La conferenza dei presidenti di gruppo alla Camera ha dimostrato volontà unanime», ha spiegato il presidente della commissione per l’Insularità Michele Cossa (Riformatori), ieri a Roma per assicurarsi l’appoggio di tutte le forze politiche. Di certo, la calendarizzazione è «un altro passo in avanti decisivo, presumibilmente il testo sarà votato nel corso della stessa settimana, e siamo convinti che alla fine sarà riconosciuta la peculiarità delle Isole».

Pressing