Insularità, c’è il sì della Camera «Che sia legge prima dell’estate» 

Mancano due sì per garantire alla Sardegna le basi per il riconoscimento di diritti troppo a lungo ignorati e negati. Ieri anche la Camera ha approvato all’unanimità (425 voti favorevoli e un astenuto) il disegno di legge costituzionale, già passato in prima deliberazione in Senato, che riporta il principio di insularità dentro la Carta. Trattandosi di una modifica della Costituzione, il testo ritornerà a palazzo Madama e poi di nuovo a Montecitorio per la quarta e definitiva approvazione, forse prima della pausa estiva. Almeno questo è l’auspicio. «Dobbiamo lavorare per rispettare questo termine, quindi speriamo in un iter veloce al Senato», ha detto il presidente della commissione Affari costituzionali, Giuseppe Brescia (M5S).

Verso una nuova fase

È contenta la presidente del comitato tecnico scientifico per l’Insularità, Maria Antonietta Mongiu: «Fare rete, essere compatti, prendersi sul serio e usare il linguaggio opportuno premia sempre». La professoressa invita a ricordare la valenza della recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione (l’introduzione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i suoi principi fondamentali) perché «la vera insularità è la consapevolezza della materialità e immaterialità di cui è costituita quest’Isola che non possiamo svendere». Dopo l’approvazione definitiva, aggiunge, si aprirà un’altra fase perché «una norma costituzionale incide su tutto, bisognerà fare i decreti attuativi e di questo dovranno occuparsi le persone che fanno la politica, d’altra parte sono state elette per questo, quindi ora facciano. Il mio grazie è alla comunità sarda».

«Portata storica»

Il presidente della Regione Christian Solinas parla di «uno strumento di portata storica, ora dobbiamo proseguire nel percorso avviato sulle entrate, che grazie agli accordi sanciti con il Governo ha portato alla riduzione di 77 milioni all’anno del contributo alla finanza pubblica, consentendo alla Sardegna un risparmio di 308 milioni sul prossimo quadriennio, e ha assegnato dal 2021 alla nostra Isola i primi 66 milioni a compensazione dei maggiori oneri sostenuti sulla base della condizione di insularità, che diventano 100 milioni all’anno a regime dal 2022».