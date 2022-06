Insularità alla resa dei conti 

Il presidente della Regione Christian Solinas fa il punto sui lavori del tavolo tecnico-politico sui costi dell’Insularità previsto dall’accordo Stato-Regione del 2019 sulla finanza pubblica, ma operativo solo dallo scorso febbraio. I primi incontri sono serviti a illustrare ai rappresentanti dei singoli ministeri il dossier Insularità predisposto dalla Regione. In particolare, sono stati affrontati i temi del ritardo infrastrutturale, ma anche quello della compensazione degli extra costi sostenuti da Regione, cittadini e imprese.

Accelerazione

Adesso il governatore ha deciso di imprimere un’accelerata, indirizzando i lavori del tavolo verso due obiettivi paralleli. All’assessorato ai Lavori pubblici è affidato il coordinamento per la misurazione del gap infrastrutturale, con particolare riferimento ai settori del trasporto e dell’energia; alla direzione generale dei Servizi finanziari dell’assessorato alla Programmazione è invece affidato il coordinamento delle attività finalizzate a quantificare i costi extra legati alla condizione insulare.

Nel caso delle infrastrutture di trasporto, la quantificazione del gap avviene considerando i tempi necessari a raggiungere una determinata destinazione.

Questa impostazione è stata fatta propria anche dal Governo, rappresentato al tavolo dalla sottosegretaria all’Economia Alessandra Sartore. La quale, spiega Solinas nella delibera approvata nell’ultima seduta di Giunta sullo stato dell’arte del tavolo tecnico politico, «ha rimesso ai ministri competenti (Sud e Affari generali) la documentazione che certifica le condizioni di sperequazione, trattenendo presso il ministero dell’Economia esclusivamente i lavori tesi a quantificare la spesa di parte corrente riferita ai costi permanenti, ovvero a quei costi legati alla posizione geografica che permarrebbero comunque anche dopo la perequazione del gap infrastrutturale».

La polemica

Il tavolo per la quantificazione e la compensazione degli svantaggi era stato nei mesi scorsi al centro delle polemiche soprattutto per il ritardo nell’istituzione. Doveva partire più di due anni fa (entro 60 giorni dalla firma dell’accordo del 7 novembre 2019), e l’aveva sollecitato lo stesso presidente della Regione in una lettera del 12 dicembre 2019 all’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Chiedo di poter avviare con urgenza le procedure per la costituzione del tavolo, chiediamo una risposta in tempi rapidi che ci permetta di vedere subito riconosciuti i diritti dei sardi, a cominciare da quello alla mobilità con la nuova continuità territoriale».

I lavori sono stati avviati solo l’8 febbraio. «Se fosse stato insediato per tempo – ha detto recentemente Cesare Moriconi (Pd) – all’attenzione del Governo ci sarebbero stati anche i termini del ritardo di sviluppo della nostra Regione e, molto probabilmente, la stesura del Pnnr per quanto riguarda la Sardegna avrebbe preso un’altra piega».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata