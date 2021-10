Insularità al Senato «Un passo decisivo per i diritti dei sardi»  

È stato il senatore Vincenzo Garruti (M5S), come relatore, ad aprire ieri la discussione in Senato sul testo approvato dalla commissione Affari Costituzionali un anno fa. «Serve un atteggiamento non più volto esclusivamente al riequilibrio dei finanziamenti esistenti ma propositivo nell’ottica dell’esaltazione delle peculiarità territoriali», ha detto Garruti, riferendosi alla nuova impostazione data alla battaglia dai promotori sardi e dalla commissione speciale sull’insularità istituita in Consiglio regionale. «Pertanto – ha concluso il relatore – auspico che quest’aula si esprima all’unisono sulla proposta». È stata quindi Elvira Evangelista (Cinque Stelle) a prendere la parola: «È un dato di fatto che le isole presentino intrinseche situazioni di svantaggio», ha sottolineato ripercorrendo le tappe normative più salienti, a partire dalla modifica del titolo V che ha cancellato ogni riferimento all’insularità e introdotto il principio del federalismo fiscale. «Siamo arrivati all’importante risultato della raccolta di firme», ha detto Evangelista, «una volta aggiornato l’articolo 119, col riconoscimento effettivo della condizione di insularità che deve passare dalla previsione costituzionale, bisogna fare in modo che il concetto di insularità abbia una sua applicazione concreta». Evangelista ha poi ricordato il lavoro con la Sicilia e il disegno di legge (di cui la senatrice è prima firmataria) che punta alla istituzione della circoscrizione elettorale della Sardegna per le elezioni europee.

Con l’avvio della discussione, ieri mattina al Senato, del disegno di legge costituzionale la battaglia per l’insularità entra nel vivo. È l’inizio di un percorso per ottenere «il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale», patito dalla Sardegna in quanto isola. Punto di partenza è la modifica dell’articolo 119 della Costituzione, con l’introduzione di una previsione tesa ad assicurare pari opportunità alla Sardegna, che poi significa nient’altro che farla «competere ad armi pari col resto d’Italia, d’Europa e il mondo intero». L’obiettivo: reinserire il principio di insularità nella Carta. Ieri la discussione, martedì la votazione finale.

Con l’avvio della discussione, ieri mattina al Senato, del disegno di legge costituzionale la battaglia per l’insularità entra nel vivo. È l’inizio di un percorso per ottenere «il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale», patito dalla Sardegna in quanto isola. Punto di partenza è la modifica dell’articolo 119 della Costituzione, con l’introduzione di una previsione tesa ad assicurare pari opportunità alla Sardegna, che poi significa nient’altro che farla «competere ad armi pari col resto d’Italia, d’Europa e il mondo intero». L’obiettivo: reinserire il principio di insularità nella Carta. Ieri la discussione, martedì la votazione finale.

La nuova versione

Il testo proposto, dopo il quinto comma, recita così: “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità”. Trattandosi di una modifica alla Costituzione è prevista la doppia deliberazione di ciascun ramo del Parlamento. Quindi dal Senato il testo andrà alla Camera per ritornare, dopo almeno tre mesi, a Palazzo Madama e nell’aula di Montecitorio.

Gli interventi

È stato il senatore Vincenzo Garruti (M5S), come relatore, ad aprire ieri la discussione in Senato sul testo approvato dalla commissione Affari Costituzionali un anno fa. «Serve un atteggiamento non più volto esclusivamente al riequilibrio dei finanziamenti esistenti ma propositivo nell’ottica dell’esaltazione delle peculiarità territoriali», ha detto Garruti, riferendosi alla nuova impostazione data alla battaglia dai promotori sardi e dalla commissione speciale sull’insularità istituita in Consiglio regionale. «Pertanto – ha concluso il relatore – auspico che quest’aula si esprima all’unisono sulla proposta». È stata quindi Elvira Evangelista (Cinque Stelle) a prendere la parola: «È un dato di fatto che le isole presentino intrinseche situazioni di svantaggio», ha sottolineato ripercorrendo le tappe normative più salienti, a partire dalla modifica del titolo V che ha cancellato ogni riferimento all’insularità e introdotto il principio del federalismo fiscale. «Siamo arrivati all’importante risultato della raccolta di firme», ha detto Evangelista, «una volta aggiornato l’articolo 119, col riconoscimento effettivo della condizione di insularità che deve passare dalla previsione costituzionale, bisogna fare in modo che il concetto di insularità abbia una sua applicazione concreta». Evangelista ha poi ricordato il lavoro con la Sicilia e il disegno di legge (di cui la senatrice è prima firmataria) che punta alla istituzione della circoscrizione elettorale della Sardegna per le elezioni europee.

Interventi in Aula

Il senatore Carlo Doria (Lega) ha sottolineato l’importanza della giornata di ieri. «È per me un momento di grande soddisfazione, venendo riconosciuto quanto per decenni è stato oggetto di battaglie da parte di chi mi ha preceduto con l’obiettivo di perseguire quella felicità dei sardi che anche lo statuto del Psd’Az annovera da sempre nei suoi obiettivi principali». Per Emiliano Fenu (M5s) c’è in ballo il futuro della Sardegna, oltre che i diritti dei sardi alle pari opportunità: «Per capire cosa significhi vivere in un’isola ricordo i tanti sardi costretti ad andare in altre regioni a farsi curare e gli ostacoli che devono superare per varcare il Tirreno e tornare a casa», ha detto Fenu prendendo come esempio il caso dei trasporti. «Sia data piena dignità costituzionale alle nostre bellissime isole, affidando allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli che ancora condizionano la vita di tutti gli isolani».

La voce dei sardi

Dalla Sardegna si leva la voce di Antonello Peru, consigliere Udc Cambiamo!, componente della commissione insularità. «Ero a Roma con il presidente Cossa. Abbiamo compiuto un altro passo decisivo di quel percorso iniziato 4 anni fa. Il riconoscimento del principio di insularità è un passaggio fondamentale a cui dovranno seguirne altri per dargli sostanza. Dovrà essere lo Stato a portare le nostre rivendicazioni in Europa per dare alla Sardegna ciò che le spetta».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata