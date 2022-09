Insospettabile arrestato per droga 

Porto Rotondo è in subbuglio da martedì pomeriggio, da quando si è sparsa la notizia dell’arresto di un insospettabile, di una persona molto conosciuta negli ambienti del borgo turistico olbiese. I Carabinieri, dopo una indagine durata diverse settimane, hanno fermato Nando Caria, il patron dell’Harris Bar. L’uomo, 63 anni, originario di San Vero Milis, gallurese di adozione, è stato trovato in possesso di due chili e 800 grammi di cocaina e un chilo e mezzo di marijuana. La droga, stando alle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo operativo del Reparto Territoriale di Olbia è stata trovata all’interno dell’abitazione di Caria a Rudalza. I mlitari, coordinati dal tenente colonnello Michele Monti e dal tenente, Emanuele D’Auria, sono andati a colpo sicuro. La cocaina, sulla cui provenienza proseguono le indagini, era nella disponibilità del solo Caria, non ci sono altri familiari coinvolti nelle indagini.

Il bar a Porto Rotondo

Nando Caria è molto conosciuto a Porto Rotondo per essere stato lo storico titolare dell’Harris Bar. Da qualche tempo è in pensione ed è un familiare (al quale è intestato tutto) ad occuparsi dell’Harris. Di fatto Caria è completamente fuori dall’attività. I Carabinieri, però, lo tenevano sotto controllo insieme anche ad altre persone, sino al blitz di martedì quando il personale dell’Arma si è presentato a Rudalza per cercare la cocaina. Caria, difeso dagli avvocati Gianni Spanedda e Pierluigi Sau, comparirà questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari di Tempio. Se dovesse scegliere di rispondere alle domande del giudice, avrà subito la possibilità di fornire la sua versione dei fatti che lo hanno portato in carcere.

Insospettabile

Le indagini, comunque, non sono minimamente concluse. Caria non era mai entrato in una inchiesta penale e tanto meno in una indagine per spaccio. Il suo profilo è quello di una persona dedita al lavoro. Certo, in passato non sono mancate le difficoltà economiche, ma per chi opera nel comparto turistico e commerciale è normale attraversare momenti complicati. A Porto Rotondo amici, clienti e colleghi non trovano spiegazioni a quanto è accaduto, ma è evidente che la posizione di Caria deve essere ancora chiarita. Allo stesso tempo, altre persone potrebbero finire presto dentro le indagini.