«Insieme salveremo via Porcu» 

«Quel numero di negozi che c’era un tempo è improbabile che si possa raggiungere oggi. Nelle zone più vivaci c’è un ricambio con attività diverse, che non hanno la concorrenza di internet. Non si potranno quindi avere tanti negozi ma si potranno avere altri tipi di attività».

Cosa ha portato negli ultimi anni alla chiusura di numerose attività in via Porcu?

«No, è solo cambiato. Oggi ci sono piattaforme internet che riescono a conquistare spazi notevoli, oltre a grossi centri commerciali che attirano i clienti. Per questo non possiamo lavorare come prima. Oggi bisogna avere un commercio più specializzato, attento alle novità e alla cura del cliente, perché l’offerta generale ce l’hanno i grandi distributori».

L’ultima scommessa è quella di un centro commerciale naturale in via Porcu. Il presidente Sergio Piludu, 63 anni, gestore di Casa Olla, ha tutta l’intenzione di vincerla. E pazienza se mettere d’accordo i negozianti di quella che un tempo era la strada dello shopping per eccellenza, non sarà facile. L’obiettivo è rilanciare la strada, rendendola più bella e accogliente e organizzando iniziative attraenti. Da trent’anni nel mondo del commercio, Piludu, insieme agli altri soci, ha deciso di ripartire con uno spirito nuovo.

Secondo lei il commercio in città è morto?

Cosa può offrire di nuovo il centro commerciale naturale che non sia già stato proposto?

«In passato qualcosa è andata bene, poi sono arrivati i problemi. Da quell’esperienza ripartiamo anche con la presenza di molti giovani. In città sembra che ci sia una vitalità nuova, ci sono i volontari che puliscono la strada e tante associazioni. Il nostro obiettivo è collaborare e creare una sinergia anche con l’associazione turistica quartese e con la Pro loco. Vogliamo anche dare un aspetto più gradevole alla strada».

È possibile mettere d’accordo tutti i commercianti?

«Ne sono convinto, basiamo tutto sullo scambio di opinioni. Abbiamo cominciato con un nucleo molto piccolo per essere più agili ma adesso stiamo coinvolgendo tutti gli altri. A San Valentino organizzeremo decorazioni a tema».

A Casa Olla avete messo a disposizione centinaia di libri per la consultazione gratuita. Quanto pesa la mancanza di una libreria nella terza città della Sardegna?

«Moltissimo. È triste, un centro importante come Quartu non merita una cosa del genere. Ecco: se dovesse riaprire una libreria in via Porcu vorrebbe dire che il nostro lavoro e le nostre idee hanno funzionato. Ce lo auguriamo».

Cosa pensa dei negozi a tempo, che aprono in determinati periodi dell’anno?

«Danno vivacità. Ma la nostra speranza è che prima o poi quelle vetrine possano tornare ad ospitare attività stabili».

