“Insieme per crescere”, lo sviluppo economico aiutato dalla Diocesi 

Sostenere le imprese nei territori ad alta marginalità̀ socio-economica e aiutarle nella formazione e nello sviluppo delle loro attività. È l’obiettivo di “Insieme per crescere”, il progetto promosso dalla Diocesi di Cagliari, attraverso la Caritas e l’Impresa sociale Lavoro Insieme, nei territori del Gerrei per favorire lo sviluppo della zona, valorizzando le produzioni tipiche locali e coniugando sostenibilità economica, impegno sociale e cura del Creato. Nove i paesi coinvolti: Armungia, Ballao, Escalaplano, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Silius, Villasalto, e ventiquattro le imprese entrate nel sistema.«Il nome dato al progetto spiega già bene qual è la finalità: mettersi assieme. – ha spiegato l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi - Le istituzioni, gli imprenditori, le chiese con i parroci, i sindaci e quanti cercano la possibilità di una commercializzazione dei prodotti del Gerrei che sia più facile, accessibile e sostenibile operano insieme».

L’obiettivo

È quello di donare gli strumenti alle comunità per valorizzare le imprese del territorio. «Non c’è marginalità rispetto a un’azione solidale di tut te le istituzioni. Noi confidiamo che questo progetto in futuro possa essere esteso anche ad altri territori e che questa idea di solidarietà innovativa possa essere di esempio per altre comunità», ha det to Baturi. Ieri nei locali del seminario arcivescovile di Cagliari, per rafforzare e formalizzare l’impegno portato avanti da una rete attiva già da anni è stato firmato il Protocollo d’intesa, sottoscritto dalla stessa Diocesi, dalla Caritas diocesana, dall’Impresa sociale Lavoro Insieme, dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, da imprese del territorio e da partner istituzionali. «Sostanza e forma in questo progetto camminano insieme. – ha aggiunto Franco Manca, presidente impresa sociale lavoro insieme - La sostanza è rappresentata dal fatto che 24 imprese sono già all’interno di questo sistema, oltre a tutti gli altri soggetti che ci hanno supportato in questo percorso». Fondamentale, però, la costituzione della rete per permettere alle aziende di ottenere incentivi per poter far crescere la propria attività commerciale. «Importante è lavorare sinergicamente con il territorio dove i cittadini scelgono di restare e necessari sono per questo i servizi e garantire lavoro soprattutto ai giovani».

I punti cardine

«Non facciamo assistenza, ma facciamo supporto e quindi cerchiamo di aiutare le imprese dal punto di vista commerciale, fermo restando che è l’imprenditore che decide cosa deve fare. – ha precisato Manca – Il secondo aspetto, invece, è rappresentato dalla necessità di lavorare soprattutto sulla qualità, quindi il rispetto dell’ambiente e del consumatore e la genuinità del prodotto sono caratteristiche centrali per poter entrare all’interno della rete».Elisa Artizzu, sposata e madre di due figli, vive a San Nicolò Gerrei e dalla scorsa primavera è entrata a far parte della rete: «Vendiamo i nostri formaggi attraverso l’e-commerce “Terre ritrovate”. Il team del progetto segue tutta la parte burocratica. La nostra è una piccola produzione, ma le viene dato il giusto valore, il prezzo del prodotto è valido e sicuramente non sottopagato».Elisa e il marito si dicono soddisfatti: entrare a far parte del progetto ha permesso loro di conoscere e confrontarsi anche con altri imprenditori.