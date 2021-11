«Insetti sui piatti serviti ai bimbi» 

Accertamenti che sono ancora in corso e che rischiano di sfociare in provvedimenti clamorosi. «Non è ammissibile che possano verificarsi fatti del genere – dice l’assessore Tiziana Atzori– Queste funzioni devono essere svolte con totale diligenza». Del caso si sta occupando l’ufficio Siam dell’Assl, insieme ai funzionari del Comune. E su questo il Forum attacca: «Quando un problema tocca centinaia di persone, non può essere declassato a questione meramente amministrativa da lasciare in mano ai funzionari, ma assume anche un rilievo politico».

Le proteste dei genitori dei bambini si sono fatte sentire ma nel frattempo il servizio nelle scuole prosegue regolarmente. «Di fronte alla preoccupazione delle famiglie da questa vicenda– denuncia il Forum – sarebbe stato più opportuno che per qualche giorno, in attesa dei chiarimenti, la mensa venisse sospesa o che proseguisse con l’erogazione di pasti che non comportassero la cottura delle pietanze. Il Comune, invece, attraverso un comunicato del dirigente dei servizi scolastici, ha deciso di proseguire come se niente fosse accaduto, rimandando eventuali provvedimenti agli accertamenti della Assl».

In attesa dell’esito degli accertamenti della Assl, scoppiano le proteste sulla gestione della mensa della scuola materna ed elementare di Macomer. Tra le pietanze servite ai bambini pare siano stati trovati anche insetti vari, fra cui formiche, e ad aggravare la situazione c’è il fatto che nei piatti il dirigente scolastico ha rilevato la presenza di pericolosi ossicini appuntiti di pollo. La segnalazione alla Assl è stata immediata ma il servizio non è stato mai interrotto. E su questo sono arrivate subito le contestazioni di diversi genitori, ma ora anche quelle del “Forum per la Rinascita” di Macomer, che denuncia una situazione considerata grave. «Le scuole che hanno dovuto fare i conti con l’inadeguatezza delle strutture – scrive tra l’altro il Forum – causando il dirottamento di alcune classi sia dalla scuola dell’infanzia di Santa Maria e di Padru e Lampadas. A questi problemi si è aggiunta ora la grana della mensa scolastica che, non solo è iniziata con oltre un mese di ritardo, ma è subito incappata in un clamoroso e sconcertante disservizio di natura igienico-sanitaria».

Le famiglie

Le analisi

Il pasticcio iniziale

A monte c’è l’appalto del servizio mensa, aggiudicato nel luglio scorso e poi revocato a seguito di maggiori accertamenti sui requisiti della cooperativa vincitrice. All’inizio di settembre il servizio è stato affidato al secondo classificato della gara, una associazione temporanea di imprese. Questa opererebbe utilizzando in particolare prodotti biologici. Ma forse qualcosa è sfuggito al controllo momento della preparazione e per questo ora molti genitori preferiscono portare a casa i bambini all’ora della mensa, in attesa dell’esito degli accertamenti già effettuati dalla Assl.

