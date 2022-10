Insetti nel piatto di minestra 

Foto eloquenti, senza dubbio inquietanti. Un piatto di minestra dall’aspetto raccapricciante, pieno di larve. Da ore alcuni scatti stanno facendo il giro del web e animando le discussioni e le polemiche sui social network. Sarebbero state pubblicate da una paziente ricoverata nell’ospedale San Francesco di Nuoro. Una cena da film horror, a quanto pare, tra le stanze della più importante struttura ospedaliera del centro Sardegna. Ecco perché l’azienda sanitaria locale ha subito aperto un’inchiesta interna per fare luce sulla vicenda. «Come direzione generale - spiega il manager Paolo Cannas - siamo intenzionati ad avviare una contestazione formale alla ditta aggiudicataria del servizio, con il coinvolgimento di Dec (Direttore dell’esecuzione del contratto) e Rup (Responsabile unico del procedimento)».

Fare chiarezza

È la priorità assoluta, almeno a sentire il direttore generale della Asl barbaricina. «A seguito della denuncia, corredata da immagini, circolata sui social media e riguardante la distribuzione di pasti non rispettosi di norme igieniche ai degenti dell’ospedale San Francesco - si legge in una nota diffusa dell’Azienda sanitaria locale - abbiamo provveduto immediatamente ad avviare le opportune verifiche interne. La direzione aziendale, sentita la direzione del presidio ospedaliero unico, precisa che: “Il servizio di ristorazione ospedaliera è completamente esternalizzato”». Come dire, eventuali responsabilità andrebbero ricercate in quella ditta che ha in gestione l’importante servizio all’interno del nosocomio nuorese. Dalla Asl 3 aggiungono: «A seguito della denuncia si è provveduto immediatamente ad allertare il competente servizio del Dipartimento di Prevenzione, il Sian (Servizio igiene alimenti e nutrizione), a procedere con il sequestro del materiale e ad avviare interlocuzioni immediate con la ditta affinché proceda alla revisione delle procedure interne».

L’allarme

È successo lunedì. Il primo allarme in Ostetricia, subito dopo in Neurochirurgia dove i pasti, preparati da una ditta di Bari che ha vinto l’appalto della mensa negli ospedali di Nuoro, Lanusei, Oristano e in un altro nosocomio sardo, erano arrivati. La segnalazione alla direzione ha fatto scattare il sequestro immediato e i pasti sono stati bloccati prima che fossero distribuiti negli altri reparti.