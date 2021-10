Insegue i carabinieri con una ruspa 

Alle 8, una pattuglia è arrivata sul posto: i militari sono scesi dall’auto, l’intruso si è messo alla guida di una pala meccanica e si è diretto contro la macchina di servizio dei carabinieri, cercando di speronarla e spingerla in un dirupo. Poi ha cambiato direzione, dirigendo la pala meccanica contro i due militari, inseguendoli. Quindi, azionando la benna della ruspa, il 38enne ha danneggiato una fiancata dell’auto di servizio dei carabinieri dopo averla speronata e sollevata. Il mezzo a quel punto sarebbe rimasto in bilico sul ciglio di un dirupo.

L’episodio è avvenuto a Villacidro, a Monti Mannu, a diversi chilometri dal centro abitato del paese, dove si trova la sede dell’Ente foreste. Il 38enne, di cui non forniamo le generalità perché è affetto da problemi psichiatrici ed è in cura al Centro di salute mentale di Sanluri, vi sarebbe entrato sabato notte, quando nella struttura non c’era nessuno. Ad accorgersi della sua presenza, ieri mattina, è stato il custode. Il 38enne lo ha però messo in fuga, garantendosi l’accesso agli uffici e alle chiavi dei mezzi. Il custode ha chiamato i carabinieri.

È entrato nella sede dell’Ente foreste, ha messo in moto una pala meccanica gommata e l’ha utilizzata per sollevare e speronare la macchina dei carabinieri. Un 38enne di Sanluri da ieri mattina è in arresto con vari capi d’accusa: il più grave è il tentato omicidio. Gli altri: minacce, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità.

È entrato nella sede dell’Ente foreste, ha messo in moto una pala meccanica gommata e l’ha utilizzata per sollevare e speronare la macchina dei carabinieri. Un 38enne di Sanluri da ieri mattina è in arresto con vari capi d’accusa: il più grave è il tentato omicidio. Gli altri: minacce, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità.

Il blitz

L’episodio è avvenuto a Villacidro, a Monti Mannu, a diversi chilometri dal centro abitato del paese, dove si trova la sede dell’Ente foreste. Il 38enne, di cui non forniamo le generalità perché è affetto da problemi psichiatrici ed è in cura al Centro di salute mentale di Sanluri, vi sarebbe entrato sabato notte, quando nella struttura non c’era nessuno. Ad accorgersi della sua presenza, ieri mattina, è stato il custode. Il 38enne lo ha però messo in fuga, garantendosi l’accesso agli uffici e alle chiavi dei mezzi. Il custode ha chiamato i carabinieri.

Alta tensione

Alle 8, una pattuglia è arrivata sul posto: i militari sono scesi dall’auto, l’intruso si è messo alla guida di una pala meccanica e si è diretto contro la macchina di servizio dei carabinieri, cercando di speronarla e spingerla in un dirupo. Poi ha cambiato direzione, dirigendo la pala meccanica contro i due militari, inseguendoli. Quindi, azionando la benna della ruspa, il 38enne ha danneggiato una fiancata dell’auto di servizio dei carabinieri dopo averla speronata e sollevata. Il mezzo a quel punto sarebbe rimasto in bilico sul ciglio di un dirupo.

I due carabinieri hanno cercato cercato di far ragionare l’uomo ma inutilmente: anzi, questi avrebbe provato, senza successo, a mettere in moto l’auto di servizio per poi impadronirsi della paletta utilizzata dai carabinieri nei posti di blocco. Sul posto è a quel punto arrivata una seconda macchina con a bordo due militari che sarebbero riusciti a immobilizzare l’uomo e ad arrestarlo.

Le ricerche

Il giovane, dopo essere stato sottoposto agli accertamenti di rito, è stato accompagnato nel carcere di Uta. Nella giornata di sabato suo padre ne aveva denunciato la scomparsa alla stazione dei carabinieri di Sanluri . Le ricerche da parte dei carabinieri erano iniziate immediatamente: sono terminate quando il custode dell’Ente foreste ha telefonando al numero di emergenza chiedendo aiuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata