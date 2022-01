Insegne, tanto rumore poche proteste 

Molto rumore sui social ma Olbia non si è listata a lutto come ci si aspettava dopo la chiamata ad oscurare le insegne da parte di diversi imprenditori riunitisi mercoledì sera al Delta Center. La condanna, seppur univoca, sugli aumenti delle tariffe del canone unico patrimoniale, percorre strade diverse in attesa di un cenno del Comune che ancora non si pronuncia sulla revisione delle tariffe. Le associazioni di categoria la doccia fredda delle cartelle a tre (o quattro) zeri hanno deciso di affrontarla in maniera istituzionale, attendendo l’incontro con il sindaco fissato per lunedì prossimo. L’opposizione in Consiglio comunale ha invece depositato una mozione dove si esprime preoccupazione non solo riguardo il futuro delle grosse insegne dei capannoni ma anche per il caro mercatale, gli organizzatori di eventi, i bar e ristoranti.

L’opposizione

«Non ci rendiamo conto di quanto è grande il problema e quante categorie toccherà nei prossimi mesi, dai posti degli ambulanti e degli spuntisti dei mercati, alle fiere, all’aumento del suolo pubblico per bar e ristoranti che sono esenti dal pagamento solo fino a marzo – ribadisce Ivana Russu, capogruppo di Olbia Democratica, a nome della minoranza - è un problema che investirà molte più persone di quelle che stanno protestando ora». In viale Aldo Moro, tra le strade commerciali più importanti della città, pochi i negozi che hanno aderito all’invito a “spegnere” le luci. «Anche se io ho un’insegna sotto i cinque metri quadrati e non pago mi sono sentita di essere solidale con tutti quegli imprenditori che invece si sono visti arrivare cartelle triplicate – dice Alessandra, titolare di una cartoleria - In qualità di presidente del comitato Centro commerciale naturale di viale Aldo Moro ho mandato l’invito a tutti ma evidentemente vale il detto armiamoci e partite. Eppure il malcontento c’è e molti minacciano di fare la cessione delle insegne se l’amministrazione non farà un passo indietro».

Confcommercio

«Tra la gente è forte il malumore ma credo che se non si è vista una protesta dilagante è perché molti imprenditori rispettano l’aspetto istituzionale della questione e soprattutto attendono una risposta che ancora non abbiamo – afferma il presidente di Confcommercio Nino Seu – . Auspichiamo che si portino avanti una serie di interlocuzioni (già in atto) che portino a una sorta di risoluzione. Ci venga riconosciuto il nostro ruolo e il fatto che in questo momento nessuno può permettersi una spesa come quella».