Insegnanti, i conti non tornano 

Intanto in Sardegna e in molte altre regioni le Gae sono ormai vuote, quindi i nuovi docenti saranno principalmente i vincitori degli ultimi concorsi, del 2016 e del 2018, che ancora non sono entrati di ruolo; più quelli del concorso ordinario di quest’anno. «Ormai ci sono pochissimi candidati, per la scuola primaria non c’è quasi nessuno», aggiunge Serra: «È più facile trovare candidati di scienze giuridiche e filosofia. Sono stati addirittura affidati gli incarichi con le Mad, le Messe a disposizione, a chi aveva ad esempio una maturità scientifica». Inoltre nell’Isola circa 700 docenti che hanno superato il concorso ordinario del 2020 (ma sostenuto quest’anno), per la scuola primaria e l'infanzia, attendono di capire se potranno arrivare all'assunzione. «Abbiamo superato un concorso con enormi sacrifici, spostandoci da un capo all’altro della Sardegna, e non solo, tanti si sono dovuti recare in Toscana, sostenendo due prove», scrivono alcuni di loro in una lettera aperta: «Ci siamo illusi di poter partecipare all'assunzione per il ruolo già da quest’anno». Invece «siamo stati beffati: la nostra graduatoria di merito non è pronta». E con l’eventuale nuovo concorso, temono che la graduatoria sia annullata.

Per legge, possono essere assunti solo insegnanti che hanno vinto un concorso o dalle Gae, ossia i precari di lungo corso. «I docenti di cui parla il ministro Bianchi sono quelli autorizzati all’insegnamento», evidenzia Luisa Serra, segretaria regionale della Cisl scuola, «deve però essere precisato che possono partecipare all’assunzione solo le classi di concorso per cui è stata pubblicata la graduatoria di merito: senza un punteggio, non è possibile dare i posti».

«Il numero corrisponde alle risorse finanziarie», spiega Manuel Usai, segretario regionale della Flc Cgil, «ma in questi ultimi tre anni in Sardegna sono stati assunti molti meno docenti di quanti erano autorizzati. Il calcolo del Mef non corrisponde alla capacità delle graduatorie di offrire una reale copertura. Metà dei posti è destinata all’assunzione dai concorsi, l’altra metà dalle Graduatorie a esaurimento: ma non è detto che queste abbiano i numeri sufficienti».

Sono quasi 100mila le assunzioni nella scuola previste dal ministero dell’Economia, in base al fabbisogno nazionale legato ai buchi in organico aperti dai pensionamenti. Ma i numeri che arrivano dal ministero dell’Istruzione sono diversi. Il ministro Patrizio Bianchi parla di 65mila assunzioni - entro la fine dell’estate - di docenti che potrebbero entrare di ruolo. Dunque quasi 30mila in meno rispetto a quelli che pure i fondi del Mef potrebbero “sostenere”.

La situazione

«Rimaniamo tranquilli»

«Si va a rilento, il ministero sta correggendo ancora diversi risultati, perché molte domande a crocetta sono risultate sbagliate», conclude la segretaria della Cisl scuola Sardegna. «Questi concorsi», aggiunge, «sono stati dispendiosi e stressanti, ma tutte le persone in graduatoria ora devono stare tranquille e avere pazienza. Ciascuno di loro avrà la cattedra, appena verrà pubblicata la graduatoria di merito saranno inseriti in ruolo. Non si perde nulla, ci si sta allarmando senza motivo, perché senza graduatoria non si può stabilire un punteggio e quindi immettere in ruolo».

