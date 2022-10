Inquinamento, dati più accessibili 

Davide Atzei, il docente che lavorerà al progetto per conto del Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, spiega come verranno resi maggiormente comprensibili i dati registrati dalle centraline: «La collaborazione tra Comune e Università ha un duplice intento. Il primo è quello di fornire alla popolazione i risultati dell’analisi dei dati rilevati in modo semplice e comprensibile attraverso grafici e tabelle numeriche di facile lettura. Il secondo, è quello di verificare, modificando la collocazione della centralina, se vi siano zone del paese nelle quali in particolare si può concentrare qualcuno degli inquinanti. Da sottolineare che dati rappresentativi di un sito possono essere ottenuti soltanto acquisendo il dato analitico per almeno un anno solare ed è possibile confrontarlo con quello di un altro sito dove si è acquisito il dato in un periodo analogo».

Luca Tolu, assessore all’Ambiente, spiega l’importanza dell’accordo stipulato con l’Università, per il quale il Comune ha stanziato 10mila euro: «Con la convenzione intendiamo porre le basi per un progetto in grado di rendere il Comune indipendente non solo nella raccolta dei dati, ma anche nello studio dell’andamento pluriennale dei diversi valori affidandoci alla più prestigiosa istituzione scientifica in Sardegna. Non ci basterà avere conferma che i dati sono sotto controllo in base agli standard di legge: punteremo anche a recuperare informazioni per approfondire le ragioni dietro a eventuali picchi giornalieri che caratterizzano alcuni valori monitorati».

Patto tra Comune di Sarroch e Università di Cagliari per tenere sotto controllo l’inquinamento atmosferico: l’amministrazione municipale ha sottoscritto una convenzione con il dipartimento di Scienze chimiche e geologiche che permetterà di spiegare ai cittadini in modo semplice e veloce lo stato di salute dell’aria. Da anni il Comune è dotato di una centralina che rileva le principali sostanze inquinanti e opera nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di controllo della qualità dell’aria, del tutto simile alle centraline che l’Arpas ha collocato in vari punti del territorio: da qui l’esigenza di confrontare i dati raccolti dagli strumenti e spiegare il loro significato alla popolazione.

L’assessore

Il professore

Davide Atzei, il docente che lavorerà al progetto per conto del Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, spiega come verranno resi maggiormente comprensibili i dati registrati dalle centraline: «La collaborazione tra Comune e Università ha un duplice intento. Il primo è quello di fornire alla popolazione i risultati dell’analisi dei dati rilevati in modo semplice e comprensibile attraverso grafici e tabelle numeriche di facile lettura. Il secondo, è quello di verificare, modificando la collocazione della centralina, se vi siano zone del paese nelle quali in particolare si può concentrare qualcuno degli inquinanti. Da sottolineare che dati rappresentativi di un sito possono essere ottenuti soltanto acquisendo il dato analitico per almeno un anno solare ed è possibile confrontarlo con quello di un altro sito dove si è acquisito il dato in un periodo analogo».

Controlli e studi

Dai banchi della minoranza, il capogruppo di “Noi per Sarroch”, apprezza la decisione dell’amministrazione di dare continuità a questo progetto, ma invita a puntare anche sulle indagini epidemiologiche: «Come abbiamo detto in Consiglio, è importante che tutti conoscano i dati sulla qualità dell’aria ma è necessario stanziare dei fondi per riprendere i controlli sulla salute dei cittadini».

Soddisfatto Massimiliano Salis, capogruppo di Sarroch al centro: «Accogliamo favorevolmente la ripresa della collaborazione con l’Università. Più volte il nostro gruppo, sia in Consiglio che in Commissione ambiente, ha ricordato alla maggioranza e all’assessore Tolu la necessità di riprendere gli studi ambientali, indispensabili per avere in mano uno strumento di paragone con i dati che arrivano dalle centraline, e non farci trovare impreparati quando si manifestano disagi a danno della popolazione».

