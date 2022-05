Inquilini intossicati nel rogo  

Per domare il rogo, i vigili del fuoco, hanno dovuto lottare a lungo riversando sulle fiamme una grande quantità d’acqua, anche per evitare che le fiamme si propagassero alle altre auto. Sul posto sono arrivati anche gli agenti del Commissariato che erano impegnati in un servizio di prevenzione in città: il primo sopralluogo è stato fatto subito dopo lo spegnimento del rogo alla ricerca soprattutto di tracce di contenitori di liquido infiammabile. Poi è iniziata l’operazione per la messa in sicurezza. Ora si cerca di capire se si sia trattato di un azione dolosa o se sia stato un caso fortuito.

Grande la mobilitazione dei vigili del fuoco arrivati da viale Marconi. Sul posto anche due ambulanze del 118. Spento il rogo che ha avvolto una Toyota Aygo e una Fiat Panda, parcheggiate sul piano pilotis del palazzo, i pompieri hanno messo in sicurezza la zona mentre gli agenti del Commissariato hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle quattro della notte e la coltre di fumo che si è prodotta ha invaso le abitazioni vicine. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti e gli stessi inquilini che sono scappati in strada. Grande paura tra gli abitanti. Alcune persone, prima di riuscire a lasciare le proprie abitazioni, sono rimaste intossicate. Per fortuna niente di grave, visto che non c’è stato bisogno di un trasporto in ospedale. A fine incendio, tutti gli inquilini sono rientrati a casa.

Notte di fuoco in via Bulgaria: due auto distrutte, un appartamento danneggiato, la facciata del palazzo annerita e diversi inquilini usciti in strada dopo essere rimasti intossicati dal fumo.

La paura

Le indagini

Gli uomini della squadra di Polizia giudiziaria e delle Volanti del Commissariato sono tornati sul posto anche ieri mattina per un nuovo sopralluogo: l’indagine è coordinata dal dirigente Michele Venezia. Di sicuro non sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Sembra comunque scontato che le fiamme si siano sviluppate da una delle auto in sosta, estendendosi poi a quella più vicina. Da accertare dunque la natura del rogo.

