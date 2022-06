Inps per tutti, un aiuto ai più poveri  

È indirizzato a tutti quei cittadini che si trovano in situazioni di povertà assoluta, in gravi difficoltà economiche e a chi è senza fissa dimora, il protocollo di intesa “Inps per tutti”, sottoscritto per la prima volta in Sardegna, ieri a Cagliari, tra i rappresentanti della direzione regionale dell’Inps, il Comune, la Caritas diocesana e il comitato cagliaritano della Croce Rossa. L'iniziativa, già operativa in alcune città italiane, ha lo scopo di rendere più semplice l'accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali alle persone più deboli, che attualmente risultano “burocraticamente escluse” dal supporto a cui avrebbero diritto.

Prima intesa

I dettagli sono stati illustrati ieri in Municipio. In video collegamento, per un breve intervento, anche il presidente nazionale dell’Inps, Pasquale Tridico, che ha spiegato che «l’obiettivo del progetto non è tanto quello di raggiungere migliaia di persone, ma dare prestazioni ai singoli utenti che non avrebbero altri mezzi, se non l’aiuto delle associazioni sul territorio». Il direttore regionale dell'Inps, Alessandro Tombolini, ha precisato che «non sempre le persone in difficoltà conoscono i propri diritti e, per questo, ci sarà una sinergia tra l’Inps, il Comune e gli enti del terzo settore per attuare il protocollo. L’intenzione è promuovere il progetto anche nelle altre realtà maggiori della Sardegna».

Capoluogo in prima fila

Il sindaco Paolo Truzzu ha chiarito che si parte «dalla Città metropolitana di Cagliari perché se è vero che questa è un attrattore di opportunità e di sviluppo, è altrettanto vero che tutte le persone che hanno difficoltà si concentrano di più sul capoluogo, perché c’è la possibilità di avere qualche piccolo aiuto». Don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana, ha evidenziato che «in tanti hanno finora fatto fatica ad accedere a tanti servizi ed essere informati. Per poterli aiutare, questa iniziativa è la strada giusta da percorrere. Le persone verranno individuate anche attraverso i centri di ascolto».

I volontari

Fernanda Loche, presidente del Comitato della Croce rossa italiana di Cagliari, ha ricordato che «esiste uno sportello sociale aperto due volte alla settimana, ma è più difficile raggiungere coloro che vivono ai margini della società e non sono informati».