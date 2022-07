Inps-pensionati, accordo nell’Isola 

Rispetto al 2019, 2020 e 2021, quest’anno nell'Isola si è avuto un lieve calo del numero delle pensioni erogate dall’Inps, riferite a ex dipendenti privati ed ex lavoratori autonomi. Dalle 474.026 pensioni del 2019 si è passati alle 475.541 del 2020 e alle 474.271 dell’anno scorso, per arrivare alle 473.304 del 2022. L’importo medio dell’assegno pensionistico ha avuto, invece, un lieve incremento, ed è passato dai 771,62 euro del 2021, ai 792,29 euro di quest’anno. Per quanto riguarda, invece, gli ex dipendenti del settore pubblico si è registrata una crescita sul numero di pensioni. Dalle 104.077 del 2019, si è passati alle 107.577 del 2020, alle 109.317 del 2021 e si è arrivati alle 111.773 pensioni erogate nell'anno in corso. I dati, contenuti nell'ultimo report dell'Inps, sono emersi ieri a Cagliari, a margine della firma di un protocollo d'intesa siglato tra la direzione regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e i rappresentanti sindacali dei pensionati.

Pandemia

Non è stato possibile, però, accertare quanto il Covid abbia influito sul sistema regionale. «Noi osserviamo il fenomeno - ha chiarito Alessandro Tombolini, direttore regionale dell’Inps - ma non abbiamo contezza su un'eventuale correlazione diretta o indiretta con la pandemia. Tuttavia, notiamo che nel triennio tra il 2019 e il 2021 il numero delle pensioni è rimasto pressoché invariato. Per quest’anno, notiamo una diminuzione delle pensioni degli ex dipendenti privati, mentre c’è stata una crescita per quelle degli ex lavoratori pubblici».

Per quanto concerne l’assegno unico universale, misura di sostegno alle famiglie introdotta marzo scorso, in Sardegna sono state presentate nei primi cinque mesi di quest’anno 126.266 domande, pari a quasi il 2,4% del totale nazionale, che si è attestato a circa 5.202.470 richieste. Sempre nell'Isola il numero di beneficiari è stato di 193.119 totali, a fronte degli 8.371.912 complessivi nazionali.

Collaborazione

Intanto, ieri è stato sottoscritto anche un accordo tra l'Inps e gli esponenti sindacali di categoria Marco Grecu della Spi - Cgil, Alberto Farina della Fnp - Cisl e Giusy Spezziga della Uilp – Uil per migliorare il rapporto tra l’Istituto e i suoi utenti, attraverso la collaborazione con i sindacati.

«Con il protocollo - ha puntualizzato Tombolini - sono previsti anche degli incontri di approfondimento sulle novità relative alle regole sui pensionamenti, ma anche delle iniziative a livello territoriale, che serviranno ad accorciare ancora di più le distanze tra l’Istituto e gli utenti».

Piero Agus, presidente del comitato regionale dell'Inps per la Sardegna, ha evidenziato che, nonostante le varie problematiche, legate alla carenza degli organici e ai disservizi, «tutto sommato le prestazioni erogate dall'Inps, secondo un nostro monitoraggio, sono regolari nel 90% dei casi. Per cercare di superare le criticità ci vuole comunque la collaborazione dei portatori di interesse delle persone che rientrano nelle fasce più critiche e più a rischio di emarginazione».