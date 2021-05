Inizia la stagione dei cantieri 

Un importante piano di investimenti per le infrastrutture, che vale circa 2 milioni di euro, è stato approvato dal Consiglio comunale di Macomer. È stato dato il via anche al regolamento che disegna il futuro del monte di Sant’Antonio. Due decisioni importanti, quindi, approvate con i voti della maggioranza e con l’astensione dell’unico rappresentanze dell’opposizione, il pentastellato Maurizio Cossu.

I progetti

Per queste opere il Consiglio ha approvato la contrazione di un mutuo, il cui importo sarà ripartito su 4 interventi importanti: l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’ampliamento del cimitero, la messa in sicurezza degli edifici scolastici e della fiera zootecnica. Per quanto riguarda la gestione degli usi civici al monte di Sant’Antonio, dove verranno realizzati importanti interventi per la salvaguardia, tutela e valorizzazione del bosco e della montagna e quindi anche i pascoli.

«Sono argomenti estremamente rilevanti – dice il capogruppo di maggioranza, Gianfranco Congiu – Le ricadute saranno importanti e significative per i cittadini». La cifra più importante del piano, per circa 700 mila euro, sarà destinata all’ampliamento del nuovo cimitero, con la realizzazione di nuove opere. «Decisioni di importanza storica– sottolinea il sindaco Antonio Succu – Grazie al lavoro che è durato mesi e che sta dando i frutti». Gli interventi sono stati illustrati dai vari assessori competenti: Marco Manus, Filomena Colleo, Tiziana Atzori, Andrea Rubattu e Mariano Cadoni.

Il futuro del monte

Ancora più importante è il nuovo regolamento per la gestione degli usi civici, che consentirà di attuare il piano di valorizzazione dell’area di Monte Sant’Antonio, varato nel 2018 e approvato sia da Argea che dalla Regione. Assieme a tutte le attività tradizionali, troveranno spazio nuove attività e sarà favorito l’insediamento di nuove imprese agricole, anche nella zona di Bara.

«Abbiamo assecondato la volontà della comunità di riappropriarsi di un bene fortemente identitario – commenta la maggioranza che guida il Comune – In questo modo si darà finalmente gambe al desiderio di avviare una nuova stagione di sviluppo e di grandi opportunità. Una vera svolta attesa da oltre 30 anni».

