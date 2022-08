Ingurtosu, sette giorni senz’acqua 

Senz’acqua e senza illuminazione pubblica: si fa insostenibile la situazione a Ingurtosu, ex villaggio minerario e località turistica del Comune di Arbus, dove le famiglie da mesi vivono con le strade buie e, da una settimana, con i rubinetti dell’acqua potabile completamente a secco. «Adesso – dice uno dei residenti, Paolo Garau – abbiamo scelto di protestare pacificamente, infatti ci siamo limitati a segnalare il nostro malessere e quello dei turisti al Comune e ad Abbanoa».

La toppa

Al settimo giorno all’asciutto, la situazione si è evoluta con il trascorrere delle ore. Ieri mattina il sindaco di Arbus Paolo Salis – che nei giorni scorsi aveva scritto ad Abbanoa e Asl sollecitando «un intervento risolutivo nell’erogazione dell’acqua a Ingurtosu» e rimarcando la preoccupazione per «il possibile manifestarsi di gravi problemi di igiene pubblica – annunciava di voler chiamare in causa persino il prefetto per segnalare le condizioni «della località senza acqua in piena estate, un fatto estremamente grave». Sempre in mattinata da Abbanoa facevano sapere che i disagi erano dovuti alla siccità e alle riserve ormai quasi del tutto esaurite. In serata, all’improvviso, la notizia tanto attesa: Il Comune mette a disposizione un’autobotte che Abbanoa riempirà di acqua potabile per ripristinare il servizio. L’annuncio è arrivato con un’ordinanza del sindaco e una nota stampa del gestore. «L’amministrazione locale ha messo a disposizione un’autobotte che si rifornirà in un punto di prelievo allestito dal Gestore unico e scaricherà l’acqua nel serbatoio per consentire il suo riempimento», scriveva ieri sera Abbanoa.

Le proteste

La soluzione provvisoria che dovrebbe essere operativa già da oggi – giunta in piena emergenza – non è bastata a placare la rabbia di chi ha trascorso una settimana all’asciutto. «Non è la prima volta – incalza Garau – che ci troviamo alla prese con i rubinetti a secco. Quest’anno, però, abbiamo toccato il fondo: per giorni e giorni di caldo africano neanche una goccia d’acqua. Ho incontrato tanti turisti che si lamentano, giustamente, perché la vacanza diventa un incubo. Con le strutture ricettive chiuse, anche chi di passaggio per la vicina spiaggia di Piscinas si avvicina alla storica fontanella pubblica per dissetarsi lamenta l’assenza di servizi essenziali». Così per Tullio Manca: «Rispetto al resto dell’anno, in estate abitiamo nel villaggio minerario. Senza acqua è dura passarci un solo giorno. Quando poi ci sono bambini piccoli diventa impossibile. Siamo arrivati di mattina e ripartiti nel pomeriggio».