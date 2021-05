Ingorgo fiscale in arrivo a giugno  

Doveva essere una boccata d’ossigeno, ma con tutta probabilità si trasformerà in boomerang senza precedenti per imprese e famiglie dell’Isola. Le numerose sospensioni (prorogate innumerevoli volte) e rateizzazioni dei debiti col Fisco varate per venire incontro alle difficoltà economiche del Paese rischiano infatti di aggiungersi alle consuete scadenze annali di fine giugno per partite Iva, proprietari di case e datori di lavoro.

Una sovrapposizione devastante per le tasche dei sardi, la maggioranza dei quali, con tutta probabilità, non sarà di certo in grado di affrontare le incombenze fiscali rinviate di mese in mese in attesa di un ritorno alla normalità non ancora arrivato.

Le criticità di questo ingorgo fiscale estivo sono state anticipate dal quotidiano economico Italia Oggi e condivise dai professionisti del settore, il cui lavoro nelle prossime settimane sarà messo a dura prova.

Mese nero

I giorni da cerchiare in rosso a giugno saranno soprattutto due: mercoledì 16 e il successivo mercoledì 30. In concomitanza del primo sarà necessario versare l’acconto Imu per le seconde case o gli immobili di lusso. Ci saranno poi da pagare gli acconti Iva e quelli delle ritenute da lavoro per il mese di maggio.

Ma non solo lo scadenziario prevede anche il pagamento delle rate dei versamenti Iva, delle ritenute da lavoro e dei contributi previdenziali per i mesi marzo, aprile e maggio 2020. Incombenze sospese durante il primo lockdown e dilazionate con piani di recupero suddivisi fino a 28 rate. Alcune delle quali in scadenza proprio il 16 giugno prossimo.

Vecchie e nuove tasse

Ma la mazzata finale sarà forse per la fine del mese. Il 30 giugno coincideranno infatti la fine dell’ennesima proroga delle attività di riscossione versare il saldo delle imposte sul 2020 e gli acconti per il 2021.

«I contribuenti da oltre un anno sono travolti e confusi da una valanga di provvedimenti che sulla carta cercano di venire incontro alle loro difficoltà – dice il commercialista cagliaritano, Andrea Landi, ma che a conti fatti non fanno altro che rinviare l’inevitabile. In assenza di un poco probabile condono, infatti, quelle somme andranno pagate prima o poi. E in un’unica soluzione. Una prospettiva impraticabile in questo momento economico senza precedenti».

La prospettive delineate dal professioniste per uscire da questo circolo vizioso fatto di proroghe (l’ultima delle quali, appunto al 30 giugno, annunciata lo scorso aprile, ma in realtà mai ufficializzata) sono ristrette. «La strategia dell’Agenzia delle entrate per incassare il dovuto deve essere semplice e trasparente – dice Landi –, è necessario infatti permettere una rateizzazione a lunghissima scadenza di tutti i debiti contratti. Ma è altrettanto fondamentale partire con le riscossioni a emergenza ampiamente terminata. Pretendere soldi dai contribuenti all’apice della crisi appare infatti inutile in un contesto economico che ora non ha le risorse per onorare i debiti col Fisco e non le avrà per molto tempo»

