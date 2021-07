Ingombranti, emergenza finita 

Da lunedì anche a Sestu saranno ritirati i rifiuti ingombranti, la cui sospensione mesi fa ha creato forti disagi oltre a costituire un incentivo (non certo una giustificazione) all’abbandono illegale. Adesso finalmente si è trovata una soluzione: dopo diversi contatti con Tecnocasic, dall’inizio della prossima settimana e sino al 31 agosto sarà infatti possibile trasferire i rifiuti ingombranti e tessili in una piattaforma di recupero alternativa. Tutto questo per consentire altri importanti lavori sulle linee di incenerimento del termovalorizzatore consortile. Una soluzione fortemente caldeggiata dall’amministrazione comunale che soprattutto consentirà l’avvio della ripresa regolare del servizio di smaltimento degli ingombranti e il mantenimento della percentuale utile della raccolta differenziata che concorre al raggiungimento dell’obiettivo di premialità.

L’assessore

A darne comunicazione, è stato l’assessore ai Servizi tecnologici Emanuele Meloni. «La Tecnocasic – ha detto – ha dimostrato la sua disponibilità venendo incontro alle nostre sollecitazione su un problema tanto importante e attuale. Portiamo a casa un risultato che sarà pienamente raggiunto anche grazie ad un contributo di 400mila euro, da destinare all’ampliamento dell’ecocentro che dovrà far fronte alle esigenze di oggi e di domani». Un intervento, quello dell’ecocentro, ugualmente necessario a garanzia di un servizio come quello della raccolta dei rifiuti che ha necessità di essere adeguato anche con maggiori controlli sul territorio e nelle campagne in particolare dove non mancano le discariche abusive. Un problema comune a tutti i centri dell’hinterland di Cagliari.

La sindaca

Soddisfazione per la fine del disservizio è stata espressa anche dalla sindaca Paola Secci. «Diamo continue risposte ai cittadini che hanno diritto a usufruire di un servizio, importante come questo, che sia veramente funzionale e per il quale pagano», dice. E sempre in tema di ambiente, domenica scorsa si è tenuta una importante iniziativa, Plasticfree, per il recupero dei materiali plastici abbandonati. Una importante occasione per dare continuità alle iniziative intraprese dall'amministrazione nel campo dell'educazione ambientale. Ma anche un momento di incontro e di dialogo tra amministratori locali, comunità e associazioni ambientaliste per promuovere il rispetto e la valorizzazione de territorio.

