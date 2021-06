Ingoiato dalla balena, riesce a salvarsi 

Washington. Erano le 8 del mattino di venerdì quando, a bordo della sua barca “Ja’n J”, non lontano dalle coste di Cape Cod, il pescatore Michael Packard rientrava in acqua per la seconda immersione a caccia di aragoste. All’improvviso però un suono sordo, una forte spinta e poi il buio: Packard era stato inghiottito da una balena. Per 30-40 infiniti secondi ha temuto il peggio. Prima ha pensato di essere stato mangiato da uno squalo bianco, ma si è trovato tutto intero. Gli ci è voluto un po’ di tempo per capire di essere stato inghiottito da una balenottera azzurra: «È accaduto tutto così velocemente. Il mio unico pensiero era come uscire dalla sua bocca».

Bombola provvidenziale

Aiutato a respirare dalla bombola di ossigeno con la quale si era tuffato, Packard ha iniziato a pensare a una via d’uscita, consapevole che l’enorme mammifero avrebbe potuto «fare di lui quello che voleva. Poteva ingoiarmi o sputarmi». A salvarlo è stato un colpo di tosse: la balena prima è emersa in superficie, poi ha iniziato a scuotere la testa e in pochi secondi Packard era in acqua, vivo e vegeto. «Non potevo crederci», ha detto sorridente dall’ospedale dove è stato ricoverato per dei controlli e dimesso poco dopo. «Potevo percepire che mi muovevo all’interno della balena e soprattutto percepivo i muscoli della sua bocca», ha detto. Secondo una versione riportata dai media americani poco dopo che la notizia si è diffusa, Packard ha deliberatamente cercato di infastidire il cetaceo, dimenandosi per accrescere il fastidio e dissuadere l’animale dal cercare di deglutire un boccone così fastidioso e allarmante.

Precedenti illustri

La sua avventura riporta alla memoria “Whale of a Tale”, la canzone di Kirk Douglas in “20.000 Leghe sotto i mari”, ma ma prima ancora il biblico Giona o i romanzi di Moby Dick e Pinocchio. Come nel libro di Herman Melville, altro caposaldo della letteratura incentrato sul confronto fra l’uomo e “il Pesce”, l’incredibile storia accaduta al pescatore di aragoste è ambientata in Massachusetts, uno dei posti più noti al mondo per l’avvistamento delle balene. Come accade a Pinocchio nel capolavoro di Collodi, Packard è stato inghiottito interamente ma è stato risputato in pochissimo tempo, a differenza di Geppetto che è rimasto nel mammifero per due anni dopo essere stato inghiottito “come un tortellino di Bologna”. Giona invece trascorse in preghiera i tre giorni e le tre notti del ventre della balena, che infine lo vomitò su una spiaggia.

Raccontando i brevi, infiniti momenti di terrore Packard ha spiegato che la paura ha lasciato spazio solo al pensiero dei suoi due figli di 15 e 12 anni. Gli esperti dell’area hanno bollato come un «incidente» l’avventura del pescatore 56enne, perché le balenottere azzurre non sono animali aggressivi e non lo sono soprattutto con gli umani. Questo non toglie che per Packard si sia trattato di un incubo. difficile capire con quale stato d’animo tornerà al lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

40

secondi

il tempo che Packard ha raccontato di aver trascorso nella bocca della balenottera azzurra, con l’aiuto provvidenziale della bombola d’ossigeno con cui si era tuffato