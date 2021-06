Inghilterra, basta Sterling 

Inghilterra 1

Croazia 0

Inghilterra (4-2-3-1) : Pickford 6, Walker 6, Stones 6, Mings 6.5, Trippier 6; Philips 7, Rice 6; Sterling 7 (47' st Calvert-Lewin sv), Mount 6.5, Foden 6.5 (26' st Rashford 6); Kane 5.5 (37' st Bellingham sv). In panchina Henderson, Johnstone, Shaw, Grealish, Henderson, Coady, White, James, Saka. Allenatore Southgate 6.5

Croazia (4-3-3) : Livakovic 6; Vrsaljko 5.5, Caleta-Car 5.5, Vida 6, Gvardiol 6; Modric 6.5, Brozovic 5.5 (25' st Vlasic 5.5), Kovacic 6 (40' st Pasalic sv); Rebic 5.5 (33' st Petkovic sv), Kramaric 5 (25' st Brekalo 6), Perisic 6. In panchina Kalinic, Sluga, Budimir, Skoric, Badelj, Juranovic, Bradaric, Ivanusec. Allenatore Dalic 6

Rete: nel st 12' Sterling.

Arbitro : Orsato (Ita) 6.5

Note : giornata serena, terreno in buone condizioni; ammoniti Caleta-Car, Kovacic, Foden, Brozovic: angoli 1-1; recupero: 0' pt, 5' st.

Londra. L'Inghilterra non stecca all'esordio davanti ai propri tifosi e batte la Croazia per 1-0 nella partita inaugurale del gruppo D grazie alla rete di Sterling che consente agli uomini di Southgate di mettere al sicuro i primi 3 punti di Euro 2020. Parte con il piede sull'acceleratore l'Inghilterra, caricata dal pubblico di Wembley, tanto che bastano 6 minuti per vivere la prima emozione. Foden riceve al limite dell'area, si sposta la palla sul sinistro e calcia; Livakovic e' battuto, ma a negare la gioia del gol al giovane talento del Manchester City ci pensa il palo che respinge la sfera. Pochi minuti e tocca a Phillips cercare la botta da lontano sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Livakovic a metterci le mani deviando il pallone. Con il passare dei minuti la Croazia addormenta il match, tenendo il risultato inchiodato sullo 0-0 fino all'intervallo.

Gol partita

L'Inghilterra lo trova sull'asse Phillips-Sterling: passaggio filtrante del mediano per l'attaccante che calcia in area di rigore senza lasciare scampo a Livakovic.

Ho sempre detto che avrei voluto segnare a Wembley e oggi ho realizzato questo sogno. Sono molto contento, giocare con la Nazionale qui e segnare è stato fantastico

Raheem

Sterling