Infrastrutture,  handicap sardo 

Le imprese chiedono in particolare l’ammodernamento della Statale 131 e il potenziamento della Sassari-Olbia, due priorità in cima a un lungo elenco di desiderata che vogliono colmare gap antichi e nuovi come, ad esempio, l’esclusione della Sardegna dagli assi di corridoio delle reti trans-europee di trasporto (Ten-T). Ma anche sul versante delle infrastrutture immateriali, della connettività, pesa un handicap che si somma a cascata con gli altri. Banda larga e 5G le soluzioni proposte per dire basta alle connessioni ballerine o fantasma che svaniscono a seconda del territorio attraversato mentre, sempre in tema digitale, il mondo imprenditoriale domanda che la sfida del web porti alla semplificazione della burocrazia.

2.444 milioni di euro per investimenti stanziati dal Governo (pari al 3 per cento del Sud e isole) per le infrastrutture risultano briciole rispetto ai fabbisogni inquadrati dall’intervento da remoto del direttore di Uniontrasporti Antonello Fontanili. Quattro le tipologie esaminate nel report – stradale, ferroviaria, aeroportuale e logistica – su altrettante aree tematiche – contesto, dotazione, funzionalità, strategia – che rivelano indicatori tutti in deficit, spesso sotto i 50 punti di media. Da qui l’allarme delle imprese manifatturiere, di trasporto e di logistica.

Infrastrutture, tallone d’Achille della Sardegna. Lo mette nero su bianco il report di Uniontrasporti presentato questa mattina nella Camera di Commercio di Sassari. «È un’analisi – dichiara Stefano Visconti, presidente dell’ente camerale capofila isolano del Programma di raccolta dati – che rende con drammatica concretezza l’arretratezza della regione». Una tara che azzoppa lo sviluppo sardo, fermo al palo in ambito produttivo.

Fondi e fabbisogni

2.444 milioni di euro per investimenti stanziati dal Governo (pari al 3 per cento del Sud e isole) per le infrastrutture risultano briciole rispetto ai fabbisogni inquadrati dall’intervento da remoto del direttore di Uniontrasporti Antonello Fontanili. Quattro le tipologie esaminate nel report – stradale, ferroviaria, aeroportuale e logistica – su altrettante aree tematiche – contesto, dotazione, funzionalità, strategia – che rivelano indicatori tutti in deficit, spesso sotto i 50 punti di media. Da qui l’allarme delle imprese manifatturiere, di trasporto e di logistica.

Strade reali e virtuali

Le imprese chiedono in particolare l’ammodernamento della Statale 131 e il potenziamento della Sassari-Olbia, due priorità in cima a un lungo elenco di desiderata che vogliono colmare gap antichi e nuovi come, ad esempio, l’esclusione della Sardegna dagli assi di corridoio delle reti trans-europee di trasporto (Ten-T). Ma anche sul versante delle infrastrutture immateriali, della connettività, pesa un handicap che si somma a cascata con gli altri. Banda larga e 5G le soluzioni proposte per dire basta alle connessioni ballerine o fantasma che svaniscono a seconda del territorio attraversato mentre, sempre in tema digitale, il mondo imprenditoriale domanda che la sfida del web porti alla semplificazione della burocrazia.

Zona retrocessione

I passi da compiere sono però tanti, anche sulla transizione ambientale, e ieri mattina, pure per voce delle associazioni di categoria presenti in webinar, se ne è avuta una chiara rappresentazione. L’augurio è che questi tavoli di confronto (Uniontrasporti sta sostenendo in questo senso 59 camere di commercio in tutta Italia) portino a far risalire le posizioni di classifica sul contesto infrastrutturale che, come ha sottolineato Stefano Visconti, «al momento vedono la Sardegna in zona retrocessione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata