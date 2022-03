«Infrastrutture e lavoro, priorità dell’Isola» 

In questo contesto il congresso regionale della Cgil non è un “normale” congresso, e il segretario nazionale Luigi Sbarra è consapevole, arrivando ieri ad Arborea per incoronare il numero uno del suo sindacato nell’Isola, Gavino Carta, che i temi non sono solo quelli legati al lavoro. Piano energetico, transizione ecologica, carbone, Pnnr ma anche il patto suggellato due giorni fa tra lo stesso sindacato e il presidente della Regione per un tavolo di rilancio dell’Isola.

Arborea. Il tema del lavoro non può mancare. Ma i tempi non sono quelli “normali”. A 2.550 chilometri dalla Sardegna è in pieno svolgimento una guerra e «Opporsi a questa deriva di scontri e di conflitti comporta dei prezzi», così come ha rimarcato anche il Capo dello Stato. Prezzi che stanno già pagando gli italiani con gli aumenti vertiginosi di gas, bollette, petrolio.

Inviato

Arborea. Il tema del lavoro non può mancare. Ma i tempi non sono quelli “normali”. A 2.550 chilometri dalla Sardegna è in pieno svolgimento una guerra e «Opporsi a questa deriva di scontri e di conflitti comporta dei prezzi», così come ha rimarcato anche il Capo dello Stato. Prezzi che stanno già pagando gli italiani con gli aumenti vertiginosi di gas, bollette, petrolio.

In questo contesto il congresso regionale della Cgil non è un “normale” congresso, e il segretario nazionale Luigi Sbarra è consapevole, arrivando ieri ad Arborea per incoronare il numero uno del suo sindacato nell’Isola, Gavino Carta, che i temi non sono solo quelli legati al lavoro. Piano energetico, transizione ecologica, carbone, Pnnr ma anche il patto suggellato due giorni fa tra lo stesso sindacato e il presidente della Regione per un tavolo di rilancio dell’Isola.

Transizione energetica

«Nella transizione energetica il carbone non è il futuro – sottolinea Luigi Sbarra –Dobbiamo puntare molto sulle nuove tecnologie e sui combustibili verdi, bisogna alzare la produzione del gas e puntare sulle fonti rinnovabili. Anche su questo, insieme all’impegno nazionale, serve un tavolo di confronto in Sardegna tra Regione e parti sociali. Bisogna valorizzare al massimo tutte le potenzialità di questa terra e accompagnare questi percorsi attraverso un grande patto sociale tra tutti i protagonisti perché abbiamo straordinarie opportunità e risorse che stanno arrivando dall’Unione europea che noi dobbiamo trasformare in dinamiche di crescita e di sviluppo mettendo in cima il tema del lavoro, la sua qualità, la sua dignità e la sua sicurezza».

Le priorità dell’Isola

Due giorni fa, sempre ad Arborea, il presidente della Regione e il numero uno della Cisl sarda hanno stretto un patto per istituire una cabina di regia per programmare lo sviluppo dell'Isola per i prossimi 50 anni. «È un buon auspicio. Mi pare che la Cisl sarda da lungo tempo sta sollecitando la Regione e altri interlocutori pubblici e privati a misurarsi sulla programmazione, sulla progettualità per costruire le condizioni di un nuovo e moderno patto sociale. In cima alle priorità mettiamo gli investimenti sul tema delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali, sull’intermodalità e la messa in sicurezza del territorio. C’è da investire sulle reti digitali, dobbiamo avere una nuova visione di politica industriale energetica. Dobbiamo riformare il sistema sanitario, sbloccare le assunzioni nella pubblica amministrazione e nella scuola. E poi dare un grande segnale sulle politiche sociali. Abbiamo apprezzato le prime aperture del presidente della Regione però lo misuriamo sui fatti e sui contenuti».

«Opportunità irripetibile»

Fatti e contenuti che si possono concretizzare, almeno in parte, con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Una straordinaria opportunità, irripetibile. Finalmente l’Europa si lascia alle spalle questa odiosa teoria del rigore finanziario, delle politiche di austerity e si presenta con il vero volto della solidarietà. Penso che questo cambio di passo dell’Europa lo dobbiamo saper apprezzare: l’Europa della solidarietà contro il Covid e l’Europa della politica contro la guerra in Ucraina – afferma il segretario nazionale della Cisl – Abbiamo risorse importanti da impegnare, non solo quelle del Recovery ma anche la nuova stagione di riprogrammazione dei fondi comunitari, del nuovo settennio 21/27, le risorse del fondo sviluppo e coesione. Abbiamo risorse da impiegare in Sardegna legate al bilancio regionale. Bisogna decidere come spendere i fondi sino all’ultimo centesimo ed è la ragione per la quale la Cisl mette come priorità il tema della partecipazione nelle scelte che segneranno il presente e il futuro di questa regione».

«Meno tasse»

Infine Luigi Sbarra volge lo sguardo a livello nazionale, a partire dal decreto energia. «Noi l’abbiamo apprezzato, sono state individuati sei miliardi per sostenere le famiglie, i lavoratori, i pensionati sul tema del caro bollette e anche per sostenere alcune filiere dell’industria. Tuttavia questo intervento sembra insufficiente, ed ecco perché stiamo chiedendo al Governo di valutare l’adozione di interventi di scostamento di bilancio per liberare ulteriori risorse. Dobbiamo agire attraverso la leva fiscale riducendo la tassazione sui redditi da lavoro dipendente e da pensione; pensiamo al cuneo fiscale, alle aliquote più basse dell’Irpef».

Allarme speculazioni

Fondamentale anche «fermare l’aumento di prezzi e tariffe. C’è un’ondata anche di natura speculativa che sta mettendo in difficoltà le famiglie erodendo potere di acquisto, salari e pensioni, e toccando i risparmi. Insomma, serve un intervento forte del Governo per aiutare le famiglie in difficoltà. Infine c’è un tema che riguarda la dimensione europea, penso che sia condivisibile la proposta del premier Draghi per concordare un prezzo unico e calmierato di gas proveniente dalla Russia. L’Europa deve accompagnare questa fase di emergenza anche con il Recovery plan destinato alla transizione energetica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata