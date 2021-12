«Informazione adeguata nell’era digitale» 

Futuro, algoritmi, etica, informazione e nuove modalità di interazione con i lettori. Questi i cardini intorno ai quali ruoterà la tredicesima edizione del premio “Nostalgia di futuro”. L’evento è organizzato da Osservatorio TuttiMedia, network europeo che riunisce i media e le aziende attente al tema della transizione digitale. Rai, Google, Eni, Mediaset; questa alcune delle realtà che hanno scelto di sostenere l’iniziativa animando i lavori della giuria.

L’appuntamento

Ad aprire i lavori alle 15, ospitati nelle sede romana delle Federazione italiana editori giornali, sarà Franco Siddi, presidente di Osservatorio TuttiMedia. Il giornalista sardo, presidente di Confindustria Radio Televisioni, si confronterà sul futuro del comparto con Paolo Liguori di Mediaset, con il professore del Politecnico di Milano Derrick de Kerckhove, con il teologo della Pontificia università gregoriana di Roma Paolo Benanti e con Costanza Sciubba Caniglia, esperta di disinformazione dell’Università di Harvard.

Il dibattito

Maria Pia Rossignaud, vicepresidente di TuttiMedia, coordinerà la seconda fase dei lavori. Dibattito che sarà focalizzato su innovazione e metaverso. Due fenomeni che caratterizzano il presente e il futuro dell’offerta editoriale: prodotti che sono chiamati a consolidare la posizione nel mondo dell’online. Non a caso, il programma degli interventi prevede il contributo di Angelo Mazzetti, responsabile delle relazioni istituzionali di Meta-Facebook per l’Italia. Parole che saranno precedute da un messaggio di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo e giornalista. L’esponente Pd evidenzia quanto l’informazione di qualità sia importante per lo sviluppo: «Se il nostro obiettivo è un mondo digitale sicuro che sia uno strumento di autonomia per tutti, l'attuazione della tabella di marcia Onu per la cooperazione digitale ci aiuterà a raggiungerlo per creare e promuovere un'informazione utile per connettere i cittadini, per aiutarli a comunicare in modi diversi, al passo con i tempi, ma che permettano a tutti di sentirsi parte integrante della comunità».