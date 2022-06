Inflazione e risparmi, l’ora dei Btp  

È difficile fare previsioni sulla prossima asta ma è facile pensare che tanti italiani decideranno di guardare alle obbligazioni per cercare di maturare qualche guadagno in un periodo dove l’instabilità regna sovrana. La guerra in Ucraina e le tensioni sugli indici delle materie prime hanno avviato una stagione di volatilità in cui le principali piazze europee hanno bruciato centinaia di miliardi di euro di capitalizzazioni. Un crollo verticale del valore dei propri dossier azionari che può essere limitato ricorrendo alle cedole liquidate ogni sei mesi dal Mef.

Il titolo di Stato indicizzato al tasso d’inflazione, pensato appositamente per i piccoli risparmiatori, torna dopo un lungo periodo di stop e un’edizione record, quella di maggio 2020, che aveva visto l’adesione del 63% di investitori retail per un ammontare collocato di 22,3 miliardi di euro.

Domani è un giorno da cerchiare in rosso per i sardi che vorranno mettere al sicuro i risparmi puntando sul rendimento assicurato. Partirà infatti la collocazione di un nuovo Btp Italia della durata di otto anni ancorato al livello di inflazione. Il rendimento è pari all’1,6% e il ministero dell’Economia deciderà – entro la mattina di giovedì – se confermare il valore della cedola o se rivederlo al rialzo.

La platea

Gli incentivi

Lo Stato punta sulla tutela dei piccoli risparmiatori grazie a una politica di incentivazione dedicata. Per coloro che sottoscriveranno il titolo in questa fase e lo deterranno fino a scadenza è previsto un premio fedeltà complessivo pari all’1% del capitale investito. Agli investitori retail che acquistano il titolo durante la prima fase del periodo di collocamento e lo detengono fino al termine dei primi quattro anni, il Mef corrisponderà un premio fedeltà intermedio pari allo 0,4% del capitale nominale acquistato non rivalutato.

Dopo i successivi quattro anni, agli investitori retail che hanno continuato a detenere il titolo, sarà corrisposto un premio finale pari allo 0,6% del capitale nominale sottoscritto non rivalutato. Sarà possibile acquistare il Btp nella propria banca, negli uffici postali oppure online attraverso le piattaforme di home banking. L’asta riservata agli investitori istituzionali partirà alle 10 di giovedì.

