Inferno sulla 554: maxi tamponamenti e un’auto ribaltata 

Una giornata di inferno sulla 554: un grave incidente al bivio di Quartu e due maxi tamponamenti tra Selargius e Monserrato, tutte seriamente danneggiate, e numerosi feriti. Nel tardo pomeriggio di ieri, la super strada è stata anche provvisoriamente chiusa nel fratto fra la via Nenni e il semaforo per Settimo. È stato subito il caos: code chilometriche e deviazioni di fortuna sul percorso di tantissimi pendolari. Diciotto le auto coinvolte nei tre diversi incidenti.

La mattina

Il primo incidente si è verificato nella prima mattinata al semaforo fra la via Marconi di Quartu (all’altezza del cimitero) e il semaforo sulla 554. Due le auto coinvolte: una Opel e una Golf. Uno scontro violentissimo, uno dei due mezzi si è capovolto quasi al centro della carreggiata. Immediato l’allarme con l’arrivo di ambulanze del 118, della Polizia locale e dei Vigili del fuoco. Sono stati proprio i pompieri ad estrarre dalle lamiere contorte uno dei feriti,poi accompagnato in ospedale in codice rosso. In serata non erano ancora note le condizioni dell’uomo che ha riportato fratture e contusioni varie. Solo ferite superficiali per il conducente del secondo mezzo. Intanto sulla strada si formava la solita coda infinita di auto con pesantissimi disagi per tutti. Sono stati gli uomini della Polizia locale di Quartu a effettuare i rilievi di se legge per verificare l’esatta dinamica del tremendo scontro e le eventuali responsabilità. Solo dopo la rimozione dei mezzi danneggiati, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente. Non è la prima volta che l’incrocio con la via Marconi diventa teatro di gravi incidenti: un punto a forte rischio per il quale da tempo si parla della realizzazione di una rotatoria.

Il caos

Intanto quasi alla stessa ora, era caos totale all’altezza del quarto chilometro dove un maxi tamponamento ha coinvolto dieci auto. Diversi feriti sono stati accompagnati in ospedale dalle ambulanze del 118. Immediato l’arrivo di alcune pattuglie della Polizia stradale e dei vigili del fuoco col traffico comprensibilmente soffocato per diversi chilometri sotto il sole che iniziava a farsi sentire. Per fortuna, nessuno degli occupanti le dieci auto accartocciate presentava ferite preoccupanti. Contusioni e tanta paura. Poi finalmente si è riusciti a rimuovere i mezzi danneggiati consentendo finalmente la ripresa regolare del traffico. Resta il caos, la paura e tantissimi danni sui mezzi.

Qualche ora dopo, nel pomeriggio altro terribile maxi tamponamento a poca distanza dal primo.

Nel pomeriggio

Questa volta, l’inferno si è scatenato in territorio di Selargius, all’altezza della via Nenni: sei i mezzi volati uno sull’altro probabilmente a causa di una improvvisa frenata. Così è scattato il terzo allarme della giornata su una delle strade più trafficate d’Italia. A lanciarlo automobilisti di passaggio con immediato arrivo di alcune pattuglie della Polizia stradale e dei Vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia locale di Selargius. Un momento difficile con una donna stesa a terra e con altri feriti, per fortuna non gravi. Alcuni sono stati accompagnati in ospedale per essere medicati. E intanto sulla strada si formava il nuovo caos, con code infinite proprio nel momento in cui quasi tutti rientravano a casa dal lavoro. La polizia stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità. Alcuni dei conducenti sono stati anche sentiti dalle forze dell’ordine. Più tardi la strada, liberata dalla carcasse, è tornata libera. Ma anche questa volta i disagi sono stati pesantissimi su una super strada dove da sempre i tamponamenti sono routine.

