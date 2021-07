Inferno scatenato da una scintilla? 

Oltre ventimila ettari di terra in cenere, il dieci per cento di tutto il territorio della provincia di Oristano. Una macchia nera al posto del verde Montiferru con i suoi alberi secolari e le distese di boschi e macchia mediterranea. Rasi al suolo come in parte avvenne nell’agosto del 1994. Anche allora, come oggi, case evacuate, montagne incenerite, animali arsi visi. Anche allora Santu Lussurgiu, Cuglieri e Scano Montiferro furono il cuore di quella tragedia durata giorni: 7.500 gli ettari annientati e quando, passata la paura e finite le lacrime, si volle capire il motivo non si andò oltre la causa accidentale. Un incidente, pare come oggi. Ma i dubbi non mancano. Può una scintilla annientare 20mila ettari di terra? E ancora, la macchina antincendio ha girato come doveva fin dai primi minuti?

Auto in fiamme

La ricostruzione di quel che è accaduto parte da una certezza: nella mattinata di venerdì un’auto, in panne, viene parcheggiata in una banchina nella Provinciale 15, territorio di Bonarcado, e prende fuoco. La fiamma dal cofano finisce anche sull’erbaccia lungo strada e in breve tempo si estende fino al bosco di Sos Molinos.

Causa accidentale

Le fiamme vengono spente, nell’area di Crachedu, dopo poche ore. Prima che si inizi la bonifica di quei 20 ettari però scatta l’emergenza per un altro rogo e i mezzi se ne vanno. Verso le 4 di sabato a Crachedu si alza sempre più forte lo scirocco e nella mattinata proprio da quell’area riparte l’incendio; le fiamme in poco tempo si allargano sui terreni vicini, i 40 e passa gradi e le sferzate del vento, sono benzina che le alimenta per due giorni.

Ipotesi dolo

Le indagini, già in corso, però devono eliminare ogni dubbio sul fatto che non ci sia la mano dell’uomo dietro questo disastro. Per qualcuno infatti non è possibile che le fiamme sabato mattina si siano rialzate “da sole” devastando 20mila ettari di terra. Avanza cioè l’ipotesi che qualche delinquente abbia piazzato alcuni inneschi approfittando proprio dell’incendio scoppiato venerdì.

La denuncia

Il 7 giugno un comitato spontaneo del Montiferru ha recapitato al sindaco di Cuglieri, all'assessore regionale all’Ambiente, al comandante della Forestale e dei vigili del fuoco sempre di Cuglieri una lettera allarmante: «Su questo territorio, formato da diverse centinaia di ettari di bosco, insiste uno stato di abbandono e di incuria che ha trasformato la montagna in una bomba a orologeria».

«Tutti sembrano aver fatto spallucce, ma ora quella lettera pesa come un macigno in termini di responsabilità e di consapevolezza del pericolo cui i beni e le persone erano esposte», denuncia Paolo Maninchedda sul suo blog Sardegna e libertà.

«E’ possibile che tutti voi dirigenti e politici vi siate dimenticati il disastro del 1994? Vi siete dimenticati l’odore di bruciato, il dolore e lo sconforto di vedere il monte incenerito senza neanche una sfumatura di verde?», si chiedono i componenti del Comitato Montiferru.

Per la devastazione di 27 anni fa non ci furono colpevoli. Si racconta che le fiamme partirono dopo che tre operai decisero di bruciare un formicaio. Causa accidentale, incendio dimenticato e danni tutti sulle spalle di cuglieritani e lussurgesi.

