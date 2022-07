Inferno di fuoco nell’azienda agricola 

Non si dà una spiegazione Elena Mazzitelli, disperata per l’ennesimo incendio che ha colpito l’azienda. «Ho scelto di stare qui – comenta l’imprenditrice originaria della Puglia - i miei figli sono sardi non riuscirei a vivere in nessun altro posto». Le fiamme sono state domate soltanto in tarda serata ma, secondo la proprietaria il foraggio continuerà a bruciare per giorni rendendo la situazione ancora più straziante. L’azienda era stata oggetto di attacco simile nel 2016, nel 2018 e nel 2021: anche in quelle circostanze è stato colpito il fienile e solo grazie all’intervento immediato dei soccorsi sono state risparmiate le pecore e gli struzzi, il fiore all’occhiello dell’impresa agricola. La proprietà si estende per oltre 400 ettari, un’eccellenza del territorio che da impiego a 15 persone tutte del posto. A dare inizio a questo progetto nel 1960 è stato Pasquale di Penta, nonno di Elena, arrivato in Sardegna con la sua impresa di costruzioni con la quale ha realizzato buona parte delle dighe sarde.

Inferno di fuoco ieri pomeriggio nella l’azienda agricola “Struzzi del Sole di Ortacesus”. Capannoni e terreni di proprietà della società gestita da Elena Mazzitelli per la terza volta nel giro di pochi anni sono stati aggrediti dalle fiamme. I danni, ingentissimi, verranno quantificati nei prossimi giorni. Sono andati in campi agricoli, capannoni e un fienile.

L’incendio, di probabile origine dolosa, è partito dalla strada in due diversi punti intorno alle 16,45 e ha ingoiato un campo di stoppie per arrivare in breve tempo ai depositi di foraggio.

La disperazione

Non si dà una spiegazione Elena Mazzitelli, disperata per l’ennesimo incendio che ha colpito l’azienda. «Ho scelto di stare qui – comenta l’imprenditrice originaria della Puglia - i miei figli sono sardi non riuscirei a vivere in nessun altro posto». Le fiamme sono state domate soltanto in tarda serata ma, secondo la proprietaria il foraggio continuerà a bruciare per giorni rendendo la situazione ancora più straziante. L’azienda era stata oggetto di attacco simile nel 2016, nel 2018 e nel 2021: anche in quelle circostanze è stato colpito il fienile e solo grazie all’intervento immediato dei soccorsi sono state risparmiate le pecore e gli struzzi, il fiore all’occhiello dell’impresa agricola. La proprietà si estende per oltre 400 ettari, un’eccellenza del territorio che da impiego a 15 persone tutte del posto. A dare inizio a questo progetto nel 1960 è stato Pasquale di Penta, nonno di Elena, arrivato in Sardegna con la sua impresa di costruzioni con la quale ha realizzato buona parte delle dighe sarde.

La cause

«Non sappiamo - ha aggiunto Elena Mazzitelli – cosa ci possa essere dietro questi fatti, sicuramente però chi ha appiccato i fuoco è una persona che conosce bene l’azienda». L’azienda si trova in località Bangius e è divisa in diversi blocchi: quello colpito dall’incendio dista dagli uffici circa tre chilometri. I proprietari si sono accorti subito del rogo e hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile, il Corpo Forestale e i vigili del fuoco di Mandas e Sanluri, è stato necessario poi l’arrivo di due elicotteri che hanno lavorato fino a tarda sera. La preoccupazione maggiore era per gli animali ricoverati negli ovili, ma grazie al lavoro di spegnimento è stato scongiurato il peggio. «Sono andate in fumo tutte le scorte - ha aggiunto Elena Mazzitelli – si trattava di 2000 balloni. Ma forse solo nei prossimi giorni si potranno quantificare i danni. Sicuramente svariate decine di migliaia di euro. Siamo davvero esasperati per quanto accaduto».L’azienda era stata danneggiata anche dall’incendio doloso del 2016. La vicenda era finita al centro di un’inchiesta giudiziaria. Il rogo anche in quella circostanza venne appiccato in diversi punti.

