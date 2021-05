Inferno di fuoco alle porte della città  

Poco dopo le 13, alle porte della città, si scatena l’inferno. Le fiamme avvolgono piano piano i due capannoni all’ingrosso “Asia trading”: il fuoco divora tutto, trovando terreno fertile per la presenza di merce altamente infiammabile. Per oltre quattro ore la situazione è allarmante: le squadre dei vigili del fuoco lavorano senza sosta per evitare che le conseguenze possano essere devastanti, visto il rischio che l’incendio “salti" dall’altra parte aggredendo le altre attività commerciali. Il forte vento aiuta il rogo ad avanzare e una struttura di proprietà di una famiglia cinese crolla. Un primo boato segna la fine della copertura di un capannone. Sono momenti di grande paura. Mentre i vigili del fuoco si alternano nelle difficili operazioni di spegnimento dell’incendio, in viale Elmas – chiusa al traffico e presidiata dalle forze dell’ordine – decine di curiosi osservano la scena da film. Il denso fumo nero domina tutta la zona ma è ben visibile da decine e decine di chilometri di distanza. Unica nota positiva: non ci sono feriti, né intossicati.

La disperazione

In strada, appoggiato a un muretto, c’è il giovane figlio dei proprietari dell’attività. «Stavamo pranzando», racconta. «Abbiamo sentito odore di bruciato. Le fiamme nel retro del capannone, dove spesso ci sono roghi tra le sterpaglie, erano già alte perché ci sono molti imballaggi in cartone e plastica. Abbiamo provato a spegnerlo con i nostri mezzi. Tutto inutile. Poi il fuoco ha raggiunto il capannone». Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate subito dopo. E i primi a intervenire sono stati anche imprenditori e lavoratori delle attività accanto. Si è capito subito che la situazione era molto complicata. «Siamo qui da quindici anni», aggiunge il giovane titolare. «Lavorano dieci persone che mantengono le rispettive famiglie». I dipendenti sono lì vicini. Anche loro con lo sguardo fisso verso l’inferno. Gli occhi, disperati, raccontano più di mille parole. «Abbiamo perso tutto. Non si salverà nulla», conclude il titolare con un filo di voce. I danni sono incalcolabili. Nei circa mille metri quadri delle strutture c’è di tutto: articoli da giardinaggio e per le feste, casalinghi, giocattoli, ferramenti, idee per i regali. Centinaia di migliaia di euro, forse anche più di un milione di euro: queste le cifre del disastro.

L'apprensione

Mentre i carabinieri del nucleo radiomobile, insieme agli agenti della Polizia locale e delle volanti, si occupa del traffico, bloccando la viabilità sul tratto di viale Elmas interessato dal disastroso incendio, i vigili del fuoco non si fermano un istante. Sono in trenta, con dodici mezzi, arrivati dalla caserma di viale Marconi, dal distaccamento del porto e da quello dell’aeroporto. L’acqua e i respiratori sembrano non bastare mai. Soprattutto quando le fiamme, spinte anche dal forte vento, provano a raggiungere una vicina palestra e un’impresa di pezzi e parti d’auto. «Ecco, il fuoco è arrivato al muro. Speriamo che i vigili riescano a tenere sotto controllo la situazione», ripetono i diversi titolari delle attività, sostenuti dai loro dipendenti. Le moto dei carabinieri del nucleo radiomobile scortano i mezzi dei pompieri per le continue ricariche d’acqua. L’operazione per contenere il gigantesco incendio riesce. E anche dalla parte dell’ingrosso IncasPisano osservano i vigili sparire tra il fumo e sfidare le fiamme.

Il super lavoro

Per le due strutture di “Asia trading” non c’è nulla da fare. I crolli si ripetono e dentro brucia di tutto. Residui di incendio sono presenti fino a tarda sera e durante la notte la zona viene tenuta sotto controllo per evitare che l'incendio riprenda vita con forza. Soltanto di sera viale Elmas viene riaperto al traffico. E i vigili del fuoco del nucleo Investigativo antincendi territoriale, in collaborazione con i carabinieri (che hanno ascoltato i titolari dell’attività commerciale) sono al lavoro per stabilire le cause del rogo. L’ipotesi dell’azione dolosa non viene scartata.

