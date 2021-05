Infermieri e oss decorati dagli anziani 

Da un anno lavorano in condizioni difficili, con turni che si allungano spesso oltre il normale orario di lavoro, a stretto contatto con il Covid-19, a rischio della loro stessa salute. Sono gli infermieri: definiti, a più riprese, angeli e addirittura eroi, nelle Residenze sanitaria assistite hanno dato il meglio della loro professionalità e umanità. Obiettivo: il benessere degli ospiti anziani. E ora questi ultimi, nella giornata nazionale degli infermieri, nella Rsa Villa degli Ulivi del gruppo Orpea Italia, hanno potuto dire il loro grazie al personale infermieristico ma anche a operatorio socio-sanitari, educatori, psicologi e personale amministrativo. Gesti semplici, anche solo un sorriso di gratitudine, o una particolare medaglia-coccarda, di basso valore materiale (realizzate con cartoncino decorato con tempera e stencil che riportano sul retro la frase, il pensiero, la dedica e che ciascun ospite ha appeso al collo di un infermiere per insignirlo del titolo di “eroe del proprio cuore”) ma inestimabili se si guarda al significato affettivo.

«In un giorno speciale gli anziani ospiti delle strutture hanno voluto dire grazie a chi ha lottato contro il Covid-19 senza mai negare loro, anche nella sofferenza e nella difficoltà, un sorriso, una parola di conforto, uno sguardo rassicurante», dice Alessandra Imoda, responsabile comunicazione del gruppo Orpea Italia.

Occhi lucidi

Nella Rsa Villa degli Ulivi, sulla Statale 128, tra Ussana e Monastir, la cerimonia è vissuta sui molti occhi lucidi: quelli degli ospiti, grati, e degli operatori commossi per gli attestati di riconoscenza dei loro vecchietti. «Grazie per il bene che ci date. Grazie a voi che dispensate compassione, conforto e cura senza prescrizione. Grazie per tutte quelle volte che mi hai chiamato per nome e la tua voce mi ha fatto sentire al sicuro». Ancora. «Per voi queste parole: impegno e simpatia. I nostri infermieri della felicità». «Dopo il medico la professione più nobile è quella dell’infermiere se fatta con passione e competenza e voi ce lo dimostrate ogni giorno»: Sono solo alcune delle frasi, le più significative, dedicate dagli ospiti della allo staff infermieristico.

E come in tutte le feste, c’è stato il taglio della torta, dopo che la direttrice sanitaria della struttura, Anna Maria Settembrini, ha donato a ciascun membro del personale un fiore.

Sempre Covid free

Sessanta posti letto (a piano regime), nell’anno in cui le Rsa sono diventate un simbolo, in negativo, dell’invadenza del Covid-19 con centinaia di vittime, Villa degli Ulivi è sempre stata Covid-free. «Merito delle misure adottate, ma anche fortuna», dicono dalla dirigenza. Il dato è accreditato anche dagli ospiti, e dalle loro speciali medaglie di cartone con cui hanno decorato gli infermieri.

