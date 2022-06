«Infermieri, assunzioni irregolari» 

Ci sarebbero state irregolarità nell’assunzione degli infermieri alla Asl di Lanusei. La Rappresentanza sindacale unitaria chiede spiegazioni. Lo fa tramite una nota in cui i sindacati – Cgil, Cisl, Uil Fpl, Fials, Fsi e Nursing - chiedono conto di alcune anomalie che avrebbero riscontrato nello scorrimento delle graduatorie per l’assunzione di alcuni infermieri, tramite la graduatoria concorsuale del Brotzu. Il concorso regionale risale a qualche anno fa, quando ancora Ares era Ats. All’epoca la Asl di Lanusei richiede 12 infermieri, che ottiene.

Dettagli

Con l’arrivo della Asl Ogliastra era stato richiesto un ampliamento della pianta organica sempre tramite la stessa graduatoria, ma qualcosa non avrebbe funzionato. Sarebbero rimaste fuori due persone più in alto nella graduatoria rispetto a quelle assunte a Lanusei. La Rsu, tramite il presidente Lorenzo Casari, si chiede: «Alcune persone chiamate a scegliere la sede non hanno potuto optare per Lanusei, perché i posti disponibili erano terminati. Successivamente, non si capisce con quale criterio sia stata data la possibilità di scelta a 4 persone, che nella graduatoria erano successive alle due che in precedenza non avevano potuto optare come prima scelta Lanusei. Pare che abbiano potuto scegliere perché chiamati anticipatamente fuori da ogni regola, senza scorrere la graduatoria». Casari continua: «Dove sta il riconoscimento della meritocrazia se chi sta prima in graduatoria deve essere scavalcato?». E poi: «Chiediamo spiegazioni sulla stabilizzazione degli infermieri, dove cinque infermieri nella graduatoria del Brotzu sono stati indicati stabilizzabili, eppure è stato consigliato loro di presentarsi a Cagliari per scegliere la sede di lavoro tramite il concorso, quando non era necessario, togliendo la possibilità ad altre due persone di poter scegliere Lanusei».

Il manager

La Asl Ogliastra, intanto, incontrerà venerdì i sindacati per chiarire sul punto. Il direttore Andrea Marras commenta. «Venerdì ho la riunione con la Rsu e darò tutte le risposte nel dettaglio. L’azienda che ha fatto il concorso scorre le graduatorie sulla base delle nostre richieste e poi gli infermieri scelgono. L’ordine è stato rispettato».