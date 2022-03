Infermieri, arrivano i rinforzi 

In arrivo sedici infermieri nella Asl del Sulcis. L’obiettivo è quello di rimpinguare un organico ridotto all’osso e che secondo le stime del presidente delle professioni infermieristiche del Sulcis Iglesiente, Graziano Lebiu, sarebbe sottostimato di 85 unità, un numero corrispondente a quello dei dipendenti che negli ultimi anni hanno cessato i rapporti di lavoro e non sono mai stati sostituiti.

I problemi

Ad annunciare l’incremento in pianta stabile della forza lavoro è lo stesso Lebiu al termine di un incontro avvenuto nei giorni scorsi con la direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus. «La carenza del personale in dotazione organica porta con sé una sequenza di impatti negativi sui tempi di vita e di lavoro – dichiara Lebiu – le conseguenze sono riscontrabili sui sovraccarichi di servizio; non si rispettano le 36 ore settimanali, le ferie estive non sempre possono essere godute, i riposi spesso saltano, viene imposto lo straordinario, le reperibilità sono eccessive e vengono impartiti degli ordini di servizio per dei doppi turni». Una carrellata di disagi subiti dagli operatori sanitari dovuta al ridimensionamento del personale nel corso degli anni e aggravata in modo esponenziale dalle evoluzioni imposte dall’avvento del Covid.

Il vertice

Nell’interlocuzione avvenuta fra l’Opi (Ordine professioni infermieristiche) e la Asl Sulcis si è pertanto evidenziata anche la necessità di un intervento tempestivo atto ad arginare la carenza organica e la stessa azienda sanitaria pare si sia impegnata al monitoraggio delle graduatorie concorsuali per poter attingere dalla mobilità interaziendali, inserendo tutti i collaboratori professionali sanitari che hanno manifestato l’interesse per essere trasferiti in Asl Sulcis. «Dalle mobilità interaziendali – prosegue Graziano Lebiu – ci è stato assicurato che arriveranno 16 infermieri, 8 dei quali nelle prossime settimane, inoltre sarà bandita una mobilità per un direttore delle professioni sanitarie in staff alla direzione generale Asl Sulcis che, da diverso tempo è in condivisione con altre Asl e saranno inoltre riconsiderati diversi incarichi di coordinamento al momento assegnati solo per mezzo dei facenti funzione».