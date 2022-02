Infaticabile Cagliari, pari di cuore 

Empoli 1

Cagliari 1

Empoli (4-3-1-2) : Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski (44’ st Ismajli), Asllani, Bandinelli (30’ st Benassi); Bajrami (44’ st Verre); Cutrone (20’ st Henderson), Pinamonti. In panchina Ujkani, Furlan, Stulac, Di Francesco, La Mantia, Fiamozzi, Cacace, Tonelli. Allenatore Andreazzoli.

Cagliari (3-4-2-1) : Cragno; Goldaniga, Lovato (28’ pt Altare), Obert (13’ st Ceppitelli); Bellanova (34’ st Keita Baldé), Marin (34’ st Pavoletti), Grassi, Lykogiannis (13’ st Baselli); Dalbert, Pereiro, Joao Pedro. In panchina Radunovic, Aresti, Carboni, Zappa, Kourfalidis, Gagliano. Allenatore Mazzarri.

Arbitro : Dionisi de L’Aquila.

Reti : nel pt 38’ Pinamonti; nel st 39’ Pavoletti.

Note : ammoniti Stojanovic, Joao Pedro, Marin. Al 24’ st espulso per proteste il collaboratore tecnico dell’Empoli Bianconi. Al 20’ pt infortunio per l’arbitro Dionisi, sostituito dal quarto uomo Marini di Roma. Angoli 6-4 per l’Empoli. Recupero 7’ pt-7’ st.

Inviato

Empoli. Infaticabile. Cocciuto. Dopo l’impresa di Bergamo, il Cagliari conquista un punto pesante a Empoli pareggiando a 6 minuti dal 90’ con Pavoletti, dando così continuità all’impresa di Bergamo e riprendendo il Venezia (che sabato era andato a vincere in casa del Torino). Un’altra prova gagliarda, tosta, corale, per la squadra di Mazzarri, bravissima a gestire una partita complicata, a non scoraggiarsi dopo il vantaggio di Pinamonti e la frenesia dei toscani. Avanti così. Con testa e sempre più consapevolezza. E persino il Napoli, prossimo avversario lunedì alla Domus, fa meno paura.

Joao unica novità

Squadra che sbanca il “Gewiss” non si tocca. Joao Pedro (che rientra dalla squalifica) per Deiola (a sua volta squalificato) l’unico cambio rispetto all’undici anti-Dea. Ri(assemblaggio) reso possibile grazie anche alla duttilità di Dalbert, che stavolta se la gioca sulla trequarti, in linea con Pereiro, alle spalle della punta. Rossoblù al via attraverso il 3-4-2-1, con Cragno, il trio difensivo Goladaniga-Lovato-Obert; gli esterni Bellanova e Lykogiannis; i due mediani Grassi e Marin e quei tre davanti appunto. Schierato con il 4-3-1-2, invece, l’Empoli. Tra i pali l’ex Vicario, quindi Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi, Zurkowski, Asllani, Bandinelli, Bajrami, Pinamonti e Cutrone.

Primo tempo

Pronti, via. Cragno ci arriva sulla sventola angolata di Parisi ma è un campanello d’allarme. Perché l’Empoli ha rabbia, gambe, idee, manda spesso in tilt gli ingranaggi rossoblù ed entra con eccessiva facilità in area. Come se non bastasse, Lovato è costretto ad alzare bandiera bianca dopo soli 28 minuti (al suo posto Altare, che si piazza, però, sul centrodestra lasciando il timone là dietro a Goldaniga). Al 32’ un pasticcio di Cragno rischia di costare caro al Cagliari, ma è lo stesso portiere a rimediare sradicando il pallone dai piedi di Cutrone. Fatale, invece, l’errore di Marin, 6 minuti dopo: perde palla in mezzo al campo e dà il via al contropiede di Bajrami che serve poi Pinamonti, bravissimo a eludere la pressione di Obert e trovare l’angolino con un tocco da biliardo. I padroni di casa ancora pericolosi con Bajrami, respinge in qualche modo Cragno. Il primo tempo si chiude con ben 7 minuti di ritardo complice il forfait dell’arbitro Dionisi, tradito dal polpaccio e costretto a cedere il fischietto già al 15’ al quarto uomo Marini.

Ripresa

Subito la fiammata di Pereiro, che entra in area e scarica il diagonale: provvidenziale Vicario. Lo è altrettanto Cragno in uscita, poi, su Bandinelli. Mazzarri mette ordine in difesa inserendo Ceppitelli al posto di Obert e rispostando Goldaniga. Henderson per Cutrone, invece, il primo cambio per i toscani, Benassi per Bandinelli il secondo. Sale la pressione del Cagliari che trova campo e coraggio. La respinta di Vicario sulla staffilata dal limite di Altare. Al 34’ dentro anche Pavoletti e Keita (fuori Marin e Bellanova) e rossoblù in campo con quattro attaccanti. Ed è proprio il livornese, al 39’, ad accompagnare in rete col destro la palla scaraventata nell’area piccola da Goldaniga. Ancora Pavoletti sfiora il raddoppio nell’azione successiva, stavolta di testa. Il Cagliari sente di poterla vincere e preme sull’acceleratore. Ma altri 7 minuti di recupero non bastano. E alla fine va bene così.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata