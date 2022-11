Infarto e ictus, i nomi dei killer 

Le malattie oncologiche rappresentano la seconda causa di decesso dopo quelle del sistema circolatorio. Nel 2017 ha inciso nel 27,54 per cento dei casi totali. Il grafico di Rencam rivela che nel biennio 2015-2017 a Tortolì la percentuale dei decessi è stata del 18 per cento, la più alta del territorio. A seguire Lanusei con il 10 per cento. Via via tutti gli altri: Baunei e Jerzu (9 per cento), Tertenia (7), Villagrande (6), Arzana e Ilbono (5), Lotzorai e Perdasdefogu (4), Bari Sardo, Gairo, Loceri e Urzulei (3), Cardedu (2), Elini, Girasole, Osini, Talana, Triei, Ulassai e Ussassai (1).

Le malattie del sistema circolatorio hanno subito un’impennata dell’11 per cento rispetto all’anno precedente. I tumori maligni figurano come seconda causa di morte sul territorio con 176 decessi (27 per cento annuo), dato che risulta in crescita del 5,39 per cento rispetto al 2016. Al terzo posto sulle cause di morte in Ogliastra ci sono malattie del sistema respiratorio: 43 morti, il 7 per cento del dato complessivo annuo.

Infarto e ictus uccidono ogni anno oltre 200 persone in Ogliastra. Rappresentano la prima causa di morte nella terra della longevità dove curare le malattie al cuore è diventata un’odissea dopo il depotenziamento del reparto di Cardiologia dell’ospedale. Si muore di malattie del sistema circolatorio nel 32 per cento dei casi. Il dato, riferibile al 2017, è appena stato diffuso dalla Asl Ogliastra sulla scorta dell’elaborazione statistica condotta da Rencam sul biennio 2015-2017. Sui 643 decessi avvenuti nel 2017, 208 sono avvenuti proprio a causa di malattie cardiovascolari.

I dati

Il manager

Si muore per problemi al cuore e Cardiologia, con i suoi 8 posti letto complessivi (7 ordinari e 1 day hospital) non può garantire la degenza. «Siamo in attesa della conclusione del concorso per la struttura complessa. Dal 16 dicembre - annuncia Andrea Marras, 64 anni, direttore generale dell’Asl Ogliastra - arriverà in reparto uno specializzando». I medici, come è noto, scarseggiano e trovarne disponibili è una sfida impari. «L’obiettivo è avere una Cardiologia che non faccia solo attività di base ma anche terapia intensiva».

In questi due anni il cortocircuito pandemia-carenza medici ha svuotato gli ospedali periferici. «L’auspicio - aggiunge Marras - è poter invertire la tendenza: ora le sedi centrali sono sature, speriamo di poter trovare medici che saturino le altre realtà». Nell’ambito dell’area della sanità pubblica e delle promozione della salute umana, per l’Asl è fondamentale adottare gli strumenti organizzativi necessari per assicurare una costante analisi dei bisogni e della domanda di salute della popolazione e la sorveglianza epidemiologica. «L’intento dell’Asl Ogliastra - conclude il manager - è di migliorare l’adesione alle campagne di screening per la prevenzione dei tumori, seconda causa di morte dopo le malattie del sistema circolatorio».

