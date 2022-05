Infarto alla guida, strage sfiorata 

«È stata una tragedia, una persona è deceduta. Ma abbiamo rischiato conseguenze ancora più gravi. I pedoni, in via Gabriele D’Annunzio, sono molti di più quando genitori e studenti si muovono in direzione delle scuole. E il dramma di questo automobilista si è consumato in mezzo al traffico cittadino quasi nel momento peggiore»: il comandante della Polizia locale di Olbia, Giovanni Mannoni, ha davanti le carte dell’incidente che, ieri mattina, ha seminato il panico nel cuore della città. Stefano Belotti, 53 anni, di Albino (una cittadina della Val Seriana, Bergamo) poco dopo le nove, si è accasciato sul volante del furgone che stava guidando per conto di una olnus sassarese. L’uomo, colpito da un infarto, prima di morire ha cercato disperatamente di controllare il mezzo, senza riuscirci. Il furgone, diretto verso viale Aldo Moro, è uscito dalla corsia di marcia e ha colpito, una dopo l’altra, tre auto. L’ultima, a causa dell’impatto, si è girata completamente. Belotti ha probabilmente abbassato l’acceleratore, con un movimento incontrollato e poi è morto. Il furgone ha finito la sua corsa contro un muro, fortunatamente nessun pedone si trovava sulla strada al momento dell’incidente.

Furgone fuori controllo

L’incidente ha causato il blocco di via D’Annunzio, sul posto sono arrivati Vigili del Fuoco, Polizia Locale e medici del 118, una persona (che si trovava a bordo di una delle auto travolte dal furgone) ha avuto bisogno di cure mediche. Chi ha assistito all’incidente ha parlato di un mezzo che travolgeva ogni cosa davanti a sè e di una corsa finita con un boato.

La vittima

Stefano Belotti lavorava per la cooperativa sociale Alle Cascine di La Crucca, una onlus fondata dal sacerdote don Chino Pezzoli. Belotti si era trasferito dal suo paese a Sassari. Per lui ieri non c’è stato niente da fare, il personale del 118 ha potuto solo prendere atto del decesso. Non aveva figli e la sua famiglia ha appreso la notizia della tragedia ad Albino.