«Industria, Sulcis in emergenza» 

Intanto c’è un’altra emergenza all’orizzonte. Ieri mattina i vertici della Portovesme srl hanno comunicato ai sindacati che, senza una soluzione concreta sul fronte del caro energia, a breve sarà inevitabile fermare gli impianti. La fabbrica di piombo e zinco, l'unica in marcia a Portovesme, garantisce 1500 buste paga. Da dicembre la produzione è stata ridotta proprio per far fronte agli aumenti stellari dell'energia. La situazione poi si è ulteriormente aggravata con lo scoppio della guerra in Ucraina che ha causato una nuova fiammata del prezzo dell’energia. «Le misure del Governo finora non sono sufficienti - dice Fabrizio Floris, delegato Filctem della Rsu - è da mesi che lanciamo l’allarme. La Regione, se crede nell'importanza di questa fabbrica, deve fare la giusta pressione sul Governo, servono strumenti validi per calmierar e i prezzi». Anche Enzo Lai, segretario della Fem ca Cisl, chiama in causa la Regione. «Sappiamo che è un problema globale – dice - ma abbiamo chiesto più volte l'intervento della Regione per farsi portavoce della crisi come successo da altre parti. Da noi non siamo andati oltre le parole, il rischio concreto è che nel giro di poco tempo ci troviamo con una fabbrica ferma e 1500 persone a casa».

Il grido d'allarme dei metalmeccanici è stato girato alle segreterie confederali del Sulcis Iglesiente che ora dovranno decidere le prossime mosse. «Chiediamo con urgenza alle confederazioni di Cgil, Cisl e Uil territoriali - si legge in una nota delle segreterie di Fiom, Fsm e Uilm - un tavolo unitario sull'industria che apra nell'immediato un confronto per dare indirizzi certi nelle scelte di politica industriale che dovranno obbligatoriamente essere compiuti per sbloccare la situazione di stallo in cui ci troviamo». Sul richiamo dei metalmeccanici si esprimeranno nei prossimi giorni le segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil del territorio.

«Una mobilitazione unitaria per chiedere una soluzione a tutte le emergenze industriali in sospeso: il lavoro deve tornare al centro». Tutti gli interventi di delegati e segretari metalmeccanici che si sono susseguiti ieri, durante l'assemblea nella sala del Consorzio industriale di Portovesme di quadri e delegati di Fiom, Fsm e Uilm, hanno ribadito lo stesso concetto: è necessaria una mobilitazione unitaria, tutte le vertenze devono trovare una soluzione.

L’allarme

Portovesme srl a rischio

«Fabbrica da difendere»

Per giovedì è stata convocata un'assemblea dei lavoratori, c'è aria di mobilitazione. «Siamo molto preoccupati -dice Patrizio Cancedda, delegato della Uiltec nella Rsu - la fermata di questa fabbrica, l'ultima ancora in marcia, sarebbe il disastro definitivo per il territorio». Tra le soluzioni proposte la superinterrompibilità, bocciata però al Senato, e l'Energy Release, assegnazione a prezzi calmierati di una quota di energia rinnovabile alle industrie energivore. «Servono soluzioni immediate – dice Emanuele Madeddu – secondo le proiezioni per l’azienda i costi energetici passeranno da 50 milioni a 300 milioni annui. Una situazione insostenibile, la politica deve intervenire».

