Indoor, prime due giornate 

Finalizzano quanto svolto nella preparazione invernale, provano le partenze dai blocchi, lucidano le loro scarpe chiodate: i velocisti sardi sono pronti per la stagione indoor che comincerà domani nell'impianto di Iglesias, località Ceramica, con il massimo rispetto delle norme anti-Covid: le gare non saranno aperte al pubblico e tra tecnici e atleti la capienza massima consentita è di 120 persone. Le prove della stagione al coperto saranno cinque, proprio come il Festival del Cross, e si articoleranno in due giornate per ogni appuntamento: domani pomeriggio, ritrovo alle 15, e domenica dalle 11 al via la prima prova, la seconda si terrà sabato e domenica prossima, la terza il 29 e il 30 gennaio, la quarta il 5 e il 6 febbraio mentre quella conclusiva si svolgerà il 12 e il 13 febbraio.

I protagonisti

Sono tanti i nomi da tenere sotto controllo domani, sia nei salti, sia nella velocità: occhi puntati sul vice campione italiano Allievi Daniele Renolfi nel salto in lungo, appena passato tra gli Juniores, mentre tra le donne attesa per Matilde Bacco, della Bracco Atletica. Nell’asta c’è sempre Luca Barbini (Atl. Lecco), nel salto in alto da seguire lo Junior Marco Casu (Atl. Carbonia, personale di 1,95). Tra i velocisti la sfida sarà tra le tre Promesse Leonardo Porcu (Atl. Oristano), con un personale di 6”90 atteso anche sui 60Hs, l’allievo di Gianni Puggioni Cheikh Diallo (Ichnos) con 6”96 e Riccardo Unali (Delogu) accreditato di 7”17. Tra le donne la favorita è la sempreverde Daniela Lai (F40, Cagliari Atletica Leggera) che troverà nella compagna di squadra Federica Loi e in Irene Carroni (Atl. Orani) due avversarie di tutto rispetto con cui fare i conti.

