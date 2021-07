Individuati gli aggressori del rider 

Chi ha aggredito il rider martedì notte in piazza Yenne rischia una denuncia per violenza privata e percosse. Su quanto accaduto ad Alessandro Ghiani, il portapizze 51enne di Serdiana vittima della vigliacca azione di qualche giovane probabilmente ubriaco, sono al lavoro gli investigatori della Squadra mobile: alcuni dei protagonisti sarebbero già stati individuati grazie ai video di quanto successo e sono in corso tutti gli accertamenti tecnici per far scattare la segnalazione alla Procura. Le attenzioni dei poliziotti, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, sono concentrate in particolare su quattro ragazzi. E anche i due giovani immortalati sopra un bus del Ctm potrebbero passare qualche guaio.

Le scuse

E mentre le indagini della Mobile vanno avanti, ieri mattina il sindaco Paolo Truzzu ha ricevuto Ghiani in Municipio. Il primo cittadino ha abbracciato il rider. «Vorrei che sentisse questo gesto come quello di tutta la nostra città», ha detto Truzzu. La condanna su quanto accaduto – diventato un caso nazionale con il video ripreso sui social – è solo il primo passo. «Il questore», ha evidenziato il sindaco, «mi ha garantito il massimo impegno per identificare i protagonisti. E sono già a buon punto. È stato un gesto davvero ignobile verso una persona che per molto di loro sarebbe potuto essere un padre e che era in giro sul suo mezzo, con grande dignità, per svolgere il suo lavoro. Mi auguro che siano tutti individuati e che chiedano scusa ad Alessandro».

Lo stupore

Ghiani, sposato e con due figli, ha ripetuto al primo cittadino quanto raccontato nell’intervista a L’Unione Sarda di ieri. «Sono stupito per il clamore della vicenda. Non ho avuto paura e non ho riportato ferite. Ho solo pensato a rialzarmi per completare il mio lavoro e effettuare la consegna a domicilio. Non mi era mai accaduta una cosa così. Certamente erano ubriachi. Nessun rancore e di fatto ho già perdonato quei giovani». Ogni giorno il rider si alza molto presto per raggiungere Cagliari in treno. Quando finisce molto tardi trascorre la notte in una stanza a Pirri. Perché anche martedì notte, così come tutti i giorni, il 51enne sale in sella allo scooter della pizzeria per svolgere il suo lavoro: «Mi piace e mi serve per portare a casa uno stipendio per mantenere la mia famiglia», ha aggiunto. Ha poi nuovamente ringraziato tutti per il grande affetto: «In tanti mi hanno aiutato martedì notte. E poi ho ricevuto tantissima solidarietà e vicinanza».

Nessun controllo

Non si placano inoltre le polemiche per la quasi totale assenza di controlli in piazza Yenne durante i festeggiamenti. Perché oltre all’aggressione al rider e ai danneggiamenti all’autobus, le immagini hanno immortalato il mega assembramento. E nella zona non c’erano pattuglie dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza o della Municipale. Si è probabilmente sottovalutato quello che avrebbero potuto fare i cagliaritani in caso di vittoria dell’Italia. Per questo domani sera ci sarà un presidio imponente in caso di successo della nazionale azzurra nella finale del campionato Europeo di calcio. Perché festa sia, ma senza eccessi e violenza.

