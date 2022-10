Indispensabile guastatore,  Luvumbo ora c’è 

Domani con la Reggina Zito Luvumbo può ingranare la quarta. Nelle ultime tre di campionato l’angolano, una delle poche note liete del Cagliari di questo periodo, è sempre partito titolare e si è guadagnato la fiducia di Fabio Liverani, che lo ha utilizzato in tutte le gare ma cominciando a farlo con regolarità solo dalla trasferta col Genoa, dopo le débâcle con Bari e Venezia dov’era subentrato. Lunedì ad Ascoli, dove ha convinto nonostante la sconfitta per 2-1, Luvumbo ha ritrovato i 90’ interi in campo: in stagione gli era successo solo a inizio agosto, nella partita di Coppa Italia col Perugia e alla prima di campionato a Como. Segnale di come l’allenatore, a prescindere dall’infortunio di Mancosu, stia iniziando a vedere nel classe 2002 uno degli elementi su cui puntare per uscire dal momento non certo brillante.

Incontenibile

L’imprevedibilità di Luvumbo (che - nel bene e nel male - per certi versi ricorda quella di Darío Silva nella seconda metà degli anni Novanta) è una delle opzioni che il Cagliari ha per superare un possesso palla più volte apparso troppo sterile, senza veri e propri sbocchi offensivi (come visto lunedì). Fra progressioni, giocate palla al piede (a volte tenendola un po’ troppo), ammonizioni procurate e contributo ai gol, le sue caratteristiche spesso sono risultate utili per dare qualcosa in più. Anche in momenti decisivi, come col Perugia alla prima stagionale procurandosi il rigore del momentaneo 2-2 o coi gol della tranquillità a Benevento e dell’1-0 col Brescia. Partita, quest’ultima, dove Liverani a sorpresa lo ha schierato centravanti preferendolo a Lapadula e Pavoletti, venendo premiato dal gol al 10’. «L’ho fatto perché avevo bisogno di profondità», la spiegazione del tecnico a fine gara per la scelta inattesa. Esterno su entrambe le fasce, punta d’appoggio, centravanti: poter fare più ruoli è un vantaggio che Luvumbo può sfruttare per diventare un trascinatore del Cagliari.

Sempre in campo

Fra Serie B e Coppa Italia Luvumbo a oggi non ha saltato una partita: 12 presenze su 12, cinque da titolare, con 2 gol (come lui solo Lapadula - contando anche la coppa - e Mancosu) e un assist. Ancora non è fra i più utilizzati come minutaggio, che però sta aumentando sensibilmente ed è presumibile possa crescere. La Serie B l’aveva assaggiata l’anno scorso, tre presenze a Como nel girone d’andata, poi il ritorno alla base e un rendimento da urlo in Primavera: 11 gol in 19 partite, devastante anche nell’amara semifinale con l’Inter. Atterrato a Cagliari il 12 settembre 2020, mentre i suoi nuovi compagni di squadra stavano giocando alla Domus un’amichevole con la Roma, all’epoca lo conoscevano in pochissimi (scovato al Primeiro de agosto, in Angola). Ora è uno dei migliori rossoblù, apprezzato dai tifosi e adesso pure da Liverani, con la sensazione che in tempi brevi possa diventare insostituibile. E decisivo per fare risultato.