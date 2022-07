Indennizzi sul binario morto 

Antonino Tegas è morto il 13 ottobre scorso. L’imprenditore originario di Talana non vedrà mai accreditati sui conti correnti aziendali gli indennizzi che la Regione aveva assicurato dopo il maxi incendio che, tre anni fa, aveva devastato le colline di Orrì e San Salvatore. Quei beni sono stati ereditati dai figli, che ora sollecitano il riconoscimento delle somme dovute. Delle loro tre aziende soltanto una (Punto di ristoro San Salvatore) ha beneficiato del 50 per cento del contributo richiesto (8.300 euro).

Le imprese Tegas Giovanni Angelo e Tegas Antonino, in base alla perizia hanno subito danni rispettivamente per 195 mila euro e 49 mila euro. Sono ancora a secco. «È assurdo, a tre anni dall’incendio non abbiamo ricevuto gli indennizzi. Nostro padre - dice Giovanni Angelo Tegas, 45 anni - è morto aspettando che la Regione completasse l’iter».

Mille giorni d’attesa

Il 27 novembre 2020 la Giunta regionale aveva deliberato l’autorizzazione al contributo straordinario a favore delle amministrazioni locali e dei privati colpiti dagli incendi avvenuti tra luglio e ottobre 2019. Lasso di tempo in cui anche Tortolì è stata danneggiata dal rogo che, il 13 luglio di quell’anno, ha divorato 570 ettari di macchia mediterranea, provocando distruzione anche tra le strutture private. In base a una perizia, le imprese della famiglia Tegas hanno subito danni per 252 mila euro. In un terreno c’erano 680 piante di olivo da cui l’azienda agricola riusciva a produrre 550 litri di olio. In seguito all’incendio i titolari hanno dovuto effettuare una robusta operazione di potatura perché le piante sono state aggredite dal fuoco. Lo stesso è avvenuto in un altro appezzamento a valle dove un aranceto con 300 piante è stato compromesso. Oltre a tutto questo, danni ingenti anche alle recinzioni. «Nostro padre - prosegue Giovanni Angelo Tegas - aveva acquistato i terreni, li aveva lavorati, apportando migliorie sempre nel rispetto della legge e pagando le tasse. Noi continueremo nel solco tracciato da lui e non lasceremo che tutto vada in fumo. Vogliamo che la procedura vada a buon fine per la memoria di nostro padre e per onorare i sacrifici da lui compiuti».

Burocrazia