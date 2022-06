Indennizzi, 92 denunciati per truffa 

Furbetti degli indennizzi finiti nella rete della Guardia di finanza. Secondo gli accertamenti, 92 pescatori hanno avuto un milione e seicentomila euro di indennizzi, appunto, a compensare l’inattività per la presenza dei militari nel Poligono di Capo Frasca. Ma i finanzieri hanno scoperto, grazie alla tracciabilità, che il pescato arrivava dalle lagune e non dal mare. Quindi quegli indennizzi non erano dovuti. Sotto inchiesta tre cooperative dell’Oristanese, segnalate alla Procura 92 persone per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

L’inchiesta

Dal giugno del 2021 i finanzieri hanno eseguito indagini per acquisire informazioni inerenti le domande di liquidazione del contributo regionale per gli indennizzi destinati agli operatori economici della pesca interessati dagli sgomberi di specchi d’acqua durante le esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca. In particolare, gli accertamenti, concentrati nel periodo 2015 – 2019, sono stati improntati per verificare la corretta corrispondenza tra quanto stabilito dal bando di assegnazione rispetto alle reali attività effettuate dalle società destinatarie degli indennizzi. Dall’analisi dei documenti, che attestavano la tracciabilità del pescato fino alla consegna ai venditori al dettaglio, è stata riscontrata la presenza di specie di pesci presenti prevalentemente in laguna e nello stagno e non in mare aperto. Da ciò, si è arrivati alla conclusione che le attività di alcuni mezzi navali da pesca, beneficiari degli indennizzi, siano state svolte esclusivamente nelle lagune e non nell’area interessata dalle esercitazioni militari. Dalle fatture controllate è emerso l’esigua quantità di prodotto conferito, sensibilmente inferiore a quello richiesto dal citato articolo.

I riscontri

Dalle indagini è emerso che molte barche avevano come mezzo di propulsione solo i remi mentre la posizione degli ormeggi di due società avevano, e hanno tutt’ora, come sbocco a mare un canale, ove risulta impossibile la navigazione per arrivare fino al mare aperto. Tale criticità non poteva consentire ai pescatori di arrivare fino alla zona di mare interessata dalle esercitazioni militari e, di conseguenza, di avere diritto all’indennizzo in questione. Con tali raggiri, le tre Cooperative oggetto dell’operazione hanno indebitamente percepito oltre 1.600.000 euro. Il colonnello Alessandro Bucci, comandante del Reparto operativo Aeronavale Cagliari, ha sottolineato: «La Guardia di Finanza ha inferto un duro colpo ai furbetti dei facili indennizzi che continuano a mettere in piedi un sistema, che gli consente di percepire, senza merito, somme messe a disposizione dallo Stato, portandole via a chi ne ha realmente diritto, generando un danno all’Erario e ai tanti onesti operatori del settore del territorio sardo».