Indennità e gettoni, guerra in Comune 

A breve giro di posta nove consiglieri tutti di maggioranza (Gianluca Arru, Diego Fronterrè, Antonio Caggiari, Pino Giganti, Ivonne Fraternale, Rita Vincis, Giacomo Guadagnini, Nino Spanu e Giacomo Floris), hanno depositato una mozione che chiama in causa sindaco e assessori. Il primo firmatario, Gianluca Arru, del gruppo consiliare Carbonia Avanti spiega: «Nell’ultimo anno, stando alla nuova legge nazionale recepita dalla Regione, sindaco e assessori (ma a dire il vero anche il presidente del Consiglio comunale) hanno ricevuto sostanziosi incrementi nell’indennità di funzione. Per il solo periodo che va da gennaio a giugno 2022 il Comune ha liquidato circa 109 mila euro relativi a arretratati agli aumenti». La mozione evidenzia come “questi aumenti, in questo periodo di crisi, siano sproporzionati ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, che variano dai 13 ai 15 euro netti per ogni seduta di consiglio o commissione”. La mozione si conclude chiedendo che sindaco e assessori «verifichino l'opportunità, così come fatto in altri Comuni, di destinare gli aumenti o parte di essi, alla stabilità e all’equilibrio di bilancio del Comune». Gianluca Arru si spinge oltre: «In comune i dirigenti, in un periodo di rischio incombente del dissesto di bilancio, piuttosto che di un verbale mal redatto dalle commissioni si dovrebbero occupare di problemi ben più importanti. Facendo finta, inoltre, che le contestazione a noi effettuate rispondano al vero, mi chiedo se sia il caso, sempre che non sia già stato fatto, di estendere le verifiche ai cinque anni precedenti fino alla prescrizione, al fine di poter appurare se possono sussistere anche le condizioni di un danno erariale». Per quanto riguarda la lettera indirizzata ai consiglieri intervengono anche dalla minoranza. «La sospensione in sé dei gettoni dei consiglieri comunali non ci turba e non ci preoccupa – afferma Luca Pizzuto - Ci preoccupa di più che di fatto vengano annichilite le funzioni politiche dei consiglieri comunali, ridotti a meri alzatori di mano». Per Daniela Garau, «è necessario fare degli approfondimenti per capire se i rilievi attuali siano fondati o meno. Tuttavia, mi chiedo come sia possibile che gli uffici abbiano corrisposto gettoni senza controlli preventivi».

A determinare il fischio di inizio è stata una lettera inviata a tutti i consiglieri dal dirigente del servizio dove si informa che, a partire da settembre, è sospeso il pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari, compresi i rimborsi viaggio. La sospensione nasce – si legge nella lettera - dalla necessità di fare opportuni approfondimenti sulla natura delle riunioni, sui presupposti per una legittima corresponsione dei gettoni e una verifica dei singoli verbali. In particolare si contesta che nei verbali è evidente come l’ordine del giorno delle Commissioni sia limitato alla programmazione delle sue attività, cosa che non sarebbe consentita.

Benvenuti alla sfida “gettoni contro indennità” che si disputa all’interno della sala consigliare del Comune di Carbonia. Da una parte sono schierati i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, dall’altra sindaco, Giunta e dirigenti comunali.

La lettera

La mozione

Il sindaco

In merito alla questione interviene il Sindaco Pietro Morittu: «Prendo atto della mozione dei consiglieri e informo che insieme a assessori e presidente del Consiglio abbiamo volontariamente decurtato di circa il 30 per cento gli aumenti di indennità previsti dalla legge che riguarda tutti i Comuni. Informo, inoltre, che ho inviato una lettera all’Anci Sardegna e al Cal, già valuta i primi di ottobre, dove chiedo che si mobilitino per una legge regionale che consenta di rideterminare i gettoni rispetto agli importi fissati nell’ormai lontano anno 2000».

