Indennità e gettoni,  c’è il parere legale: «Soldi da restituire» 

Il parere legale richiesto dal Comune è arrivato: le somme che risultano percepite in più dagli amministratori quartesi degli ultimi dieci anni - sia per quanto riguarda le indennità di assessori e sindaco che per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali - vanno restituite. Cifre che per alcuni superano i 15mila euro, su cui ora si sta trattando per una rateizzazione che vada incontro ad ex e attuali amministratori. «Si cercherà di dilazionare il più possibile il pagamento, ma la restituzione di quelle somme è inevitabile altrimenti il Comune rischia davvero un danno erariale», il commento telegrafico che arriva dagli uffici comunali.

Il caso

Il caos sui compensi versati “indebitamente” era esploso sei mesi fa. Frutto di un ricalcolo delle indennità previste per sindaco, assessori e presidente del Consiglio, in base alle nuove direttive date dalla Giunta Milia due mesi dopo l’insediamento: in primis il taglio del 10 per cento che in sostanza portava le indennità previste per gli amministratori comunali ai parametri dettati dalla finanziaria del 2005. Legge che però negli anni pare non fosse stata applicata. Da qui il via al riallineamento partito con una comunicazione arrivata alla vigilia di Pasqua: «A seguito della deliberazione della Giunta comunale del 29 gennaio 2021, con cui sono state approvate le nuove indennità degli amministratori comunali, è stato riscontrato che nelle determinazioni relative alle indennità per gli anni precedenti non era stata applicata la riduzione del 10 per cento come stabilito dall’articolo 1 della legge del 2005. Si ritiene pertanto doveroso procedere, al recupero delle somme indebitamente erogate per tutti i periodi per cui non è intervenuta la prescrizione di credito».

Le cifre

Gli importi da rendere alle casse comunali oscillano fra qualche centinaia di euro e gli oltre 15mila euro, per una cifra totale che si aggira intorno ai 200mila euro. L’unica strada da percorrere - alla luce del parere legale fornito dall’avvocato Nicola Leone - è versare quelle somme. Anche perché l’ultima data fissata dal Comune per la restituzione - il 30 settembre - è scaduta. Poi ci sarà tempo per accertare le eventuali responsabilità di questo errore di calcolo dei compensi che ricade - chi più e chi meno - sulle tasche di circa 70 amministratori quartesi. Per i consiglieri comunali in carica si sta ipotizzando la compensazione con i gettoni di presenza previsti ogni mese per commissioni e riunioni di Consiglio. Mentre per gli ex amministratori si valuterà caso per caso un piano di rateizzazione, con tempi e cifre che consentano a ciascuno di spalmare il più possibile la restituzione delle somme versate “indebitamente” negli anni e ora chieste indietro.