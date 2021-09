Indagini sul bilancio Abbanoa 

La recente decisione del consiglio d’amministrazione di Abbanoa di considerare esigibili i conguagli regolatori, cioè il pagamento dei consumi passati, ottenendo nel bilancio 2020 un attivo di 5 milioni di euro a fronte di un risultato che, al contrario, sarebbe stato negativo, è finito all’attenzione dell’autorità giudiziaria cagliaritana che valuterà la correttezza dell’iniziativa. La Procura alcuni mesi fa ha aperto un’inchiesta senza indagati e ipotesi di reato (si chiama “modello 45”) dopo l’arrivo di un esposto dell’ex presidente del gestore idrico Gabriele Racugno, il quale sosteneva che le partite pregresse non dovevano essere prese in considerazione perché ritenute non dovute da diverse sentenze a livello nazionale. Il manager faceva riferimento ai conti del 2019, a suo dire «approvato per tre volte con altrettanti esiti: inizialmente con un utile di quasi 8 milioni di euro, quindi con un pesante passivo sotto la mia gestione» per l’eliminazione di quelle poste e, infine, «con un avanzo di 800mila euro». Durante l’estate la segnalazione era stata integrata da una seconda, identica, riguardante la discussione in corso sul bilancio 2020. Approvato in questo caso col via libera del 96,76 per cento dei voti dei soci (il restante 3,24 per cento si è astenuto).

Gli importi

Ora il pm Enrico Lussu valuterà se l’inserimento dei conguagli possa configurare un falso in bilancio a fronte delle diverse decisioni giudiziarie contrarie al loro utilizzo. Per ultima la Cassazione, che appena giovedì scorso ha ritenuto contrario al principio di irretroattività chiedere ai clienti il pagamento di quegli importi per recuperare le perdite. A luglio lo stesso Tribunale di Cagliari chiamato a decidere sulla class action intentata da 25mila sardi contro i conguagli ha ritenuto di rinviare la decisione sulla loro eventuale ammissibilità visto l’estremo «interesse pubblico» della vicenda, perché sono in ballo 106 milioni di euro di arretrati relativi al periodo 2005-2011: se si stabilisse che il gestore unico non ha titolo a intascare quelle somme ne deriverebbero «conseguenze notevoli che ben potrebbero condurre a una rilevantissima crisi finanziaria» della società cui sarebbe chiamata a fare fronte «la sua compagine sociale»: Comuni e Regione. Il dilemma a suo dire andrebbe risolto dalla Cassazione «a sezioni unite» con una linea di indirizzo precisa.

La Cassazione

Nel frattempo la Corte suprema si è espressa su un singolo caso (a La Spezia), e Abbanoa ha rimarcato infatti che «la sentenza riguarda Acam», il gestore ligure. Comunque «i conguagli regolatori sono disciplinati da Arera», l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, «ed Egas, l’ente di Governo d’ambito della Sardegna». Pochi giorni fa Franco Piga, presidente del cda, ha spiegato ai soci di aver chiesto proprio a Egas chiarimenti su eventuali ricadute sulla società di quella decisione e di essere stato rassicurato sulla «correttezza dell’operato del gestore». Poi il bilancio è stato approvato.