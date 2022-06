Indagini sui due fucili ritrovati in campagna 

Due fucili semiautomatici sono stati recuperati giovedì nelle campagne di Villacidro, abbandonati ai margini di una strada sterrata, dalle pattuglie della Polizia impegnate nella gigantesca caccia ai banditi che, poco prima, avevano assaltato sulla 130, tra Siliqua e Domusnovas, un furgone portavalori che trasportava oltre un milione e mezzo di pensioni destinato al Sulcis. Nonostante il mezzo sia stato bersagliato dai colpi dei fucili a pompa e dei kalashnikov, la pronta reazione dei vigilantes ha fatto in modo che la rapina non andasse a segno.

Tre perquisizioni

Nella stessa strada dove sono state trovate le due armi semiautomatici, gli agenti della Squadra mobile hanno fermato un’auto con tre giovani a bordo, chiedendo loro dove fossero diretti e come mai si trovassero in quella zona di campagna. Il sospetto degli investigatori è che potessero avere qualche collegamento con i fucili, tanto che sono così scattate le perquisizioni domiciliari. In due case le ispezioni hanno dato esito negativo mentre nella terza sarebbero state trovate delle munizioni, ma non si sa ancora se compatibili con quelle dei fucili. L’intero materiale è stato sequestrato per le comparazioni di laboratorio e per capire, dunque, se possano essere parte delle armi usate nell’assalto. I tre, uno dei quali è stato denunciato a piede libero per il possesso delle munizioni, hanno subito chiarito di non aver nulla a che fare con i fucili e, in assenza di elementi certi, non sono stati presi provvedimenti da parte della Procura.

Le indagini

Nel frattempo proseguono le indagini sulla tentata rapina al portavalori della Sicurezza Notturna da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri. Bocche cucite e massimo riserbo nei corridoi della Direzione distrettuale antimafia che, ormai da anni, ha messo a segno - con i pm Allieri e Danilo Tronci - importanti operazioni proprio contro le bande che assaltano i caveau ed i furgoni blindati, sgominando due gruppi modulari a cui si addebitano numerose rapine. In un caso le condanne sono già passate in giudicato. Nessuna traccia dei rapinatori fuggiti su un Suv dopo l’assalto, facendo anche un lungo tratto di Statale in retromarcia. Erano almeno in cinque, tutti con i volti coperti da passamontagna: prima hanno bloccato la strada dando fuoco a due auto in mezzo alla carreggiata, poi hanno preso a sparare contro il blindato. La guardia giurata che si trovava alla guida ha inserito la retromarcia e colpito un terzo mezzo dei banditi che seguiva ma a quel punto il sistema che macchia le banconote di blue riempie di schiuma le cassette di sicurezza si era ormai messo in azione. Colpo fallito e fuga precipitosa, con decine di pattuglie impegnate nella caccia all’uomo.