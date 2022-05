Indagato un dipendente comunale 

Il legale rappresentante di una società di recupero crediti con sede a Palermo gli indicava i nomi e lui, sfruttando il sistema informatico del Comune, forniva una serie di informazioni sulle posizioni contributive delle persone debitrici. Franco Pusceddu, 57 anni di Sinnai, è così finito tra i 16 indagati nell’inchiesta “interrogazione a sorpresa" della Guardia di Finanza palermitana: è accusato di accesso abusivo a sistema informatico, rivelazione e utilizzo di segreti d’ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Secondo le accuse, contenute nell’ordinanza del gip Fabio Pilato che ha disposto il sequestro preventivo di tre società di recupero crediti con sede a Palermo, Messina e Riccione, e disponibilità economiche per 77 euro, Pusceddu avrebbe effettuato «almeno 38 operazioni diverse da quelle inerenti lo svolgimento del servizio prestato al Comune di Quartu». In cambio avrebbe ricevuto – o avrebbe dovuto ricevere, secondo le accuse – 8mila euro.

Cambio d’ufficio

Un piccolo terremoto per il Comune, scosso da questa inchiesta su un lavoratore ritenuto impeccabile e preciso e che lo scorso marzo, appena ha saputo di essere sottoposto a indagini «lo ha comunicato immediatamente all’amministrazione che, come prevedono le norme, ha provveduto a trasferirlo ad altro settore», fanno sapere dagli uffici del Comune. Gli accessi informatici illegali da parte di Pusceddu, che all’epoca dei fatti lavorava nel settore programmazione economica e finanziaria, risalgono all’anno scorso e sarebbero proseguiti fino al 16 settembre, data dell’ultimo accesso documentato dagli investigatori. Per i finanzieri di Palermo, il dipendente comunale «forniva cosi informazioni riservate sui soggetti debitori, ottenendo in cambio somme di denaro per 8 mila euro». In particolare inviava, via mail o via whatsapp, notizie «sulla posizione contributiva dei beneficiari del servizio di previdenza nazionale» che devono rimanere segrete.

I gruppi

Pusceddu, secondo le accuse, faceva parte di un sistema che ha coinvolto anche tre dipendenti pubblici dell’Inps: anche loro, dietro compenso, passavano informazioni riservate a imprenditori del settore recupero crediti con sedi a Palermo e e Riccione. I sedici indagati nell’indagine condotta dai finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione, accesso abusivo alle banche dati, rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio. Sono circa 6.000 i possibili accessi abusivi nei confronti di 800 persone. Per ora l’esecuzione delle misure è sospesa fino alla decisione del Tribunale del Riesame sul ricorso della Procura poiché il gip non ha disposto le misure cautelari pur riconoscendo integralmente le tesi accusatorie. «Si tratta di fenomeni illeciti che producono un danno rilevante per la collettività potendo incrinare il rapporto di fiducia nei confronti delle istituzioni che detengono dati sensibili», spiega il colonnello Gianluca Angelini, comandante del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo.